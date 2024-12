Concours search marketing multicanal : Stratégie de citrouilles algorithmique

La FePSeM révolutionne le monde du Search Marketing avec son nouveau concours multicanal. Exit le SEO limité à Google ! Ce défi ambitieux met en compétition des experts du search sur plusieurs plateformes, du célèbre moteur de recherche jusqu’à TikTok et ChatGPT. Découvrez les règles et les défis de cette compétition inédite qui mêle stratégie, innovation et excellence dans le domaine du référencement.

Un concours Search Marketing novateur et multicanal

Historiquement, les concours SEO avaient pour but de tester les compétences en matière de référencement, mais ils se limitaient essentiellement à Google. La FePSeM, organisatrice du prochain événement « Search Is Everywhere » à Paris le 31 janvier 2025, entend bousculer cette tradition en lançant un concours multicanal. Ce défi inédit permettra aux professionnels de mesurer leurs compétences en SEO sur Google, mais également sur YouTube, LinkedIn, TikTok et même ChatGPT.

L’objectif est de mettre en lumière les meilleures techniques de Search Marketing sur des plateformes variées, chaque canal ayant ses propres spécificités et algorithmes. Cette compétition incite donc les participants à innover et tester des méthodes diversifiées, offrant ainsi un tremplin unique pour le développement des connaissances dans l’écosystème du search.

Les plateformes du concours et leurs critères de sélection

Les participants devront prouver leur expertise en référencement sur différentes plateformes de manière simultanée. Voici les principaux moteurs concernés et les critères de sélection :

Google : Le référencement sur Google reste une étape clé du concours, mais seuls les liens classiques « en bleu » seront pris en compte dans le classement final, sans tenir compte des actualités ou des publicités Google Ads.

Le référencement sur Google reste une étape clé du concours, mais seuls les liens classiques « en bleu » seront pris en compte dans le classement final, sans tenir compte des actualités ou des publicités Google Ads. YouTube : Ici, les participants devront optimiser des chaînes et vidéos YouTube pour un bon positionnement. Les vidéos « shorts » seront également prises en compte, augmentant la diversité des formats.

Ici, les participants devront optimiser des chaînes et vidéos YouTube pour un bon positionnement. Les vidéos « shorts » seront également prises en compte, augmentant la diversité des formats. LinkedIn : Les pages d’entreprises créées pour le concours devront être optimisées pour ressortir dans les recherches d’entreprises sur LinkedIn.

Les pages d’entreprises créées pour le concours devront être optimisées pour ressortir dans les recherches d’entreprises sur LinkedIn. TikTok : Une visibilité sur TikTok est requise, mais seules les vidéos du type « vidéo » sont éligibles, en excluant d’autres modules de recherche de la plateforme.

Une visibilité sur TikTok est requise, mais seules les vidéos du type « vidéo » sont éligibles, en excluant d’autres modules de recherche de la plateforme. ChatGPT : Les participants devront travailler leur présence sur ChatGPT, via une recherche commandée pour afficher les 20 meilleurs sites sur le mot-clé du concours. C’est une première dans un concours SEO.

Modalités de comptage des points : un système de classement sur-mesure

Pour chaque moteur, un système de points spécifique a été établi afin de récompenser les meilleures positions des participants. Les points seront attribués de la manière suivante :

80 points pour la première position

50 points pour la deuxième position

35 points pour la troisième position

20 points pour la quatrième position

15 points pour la cinquième position

Le cumul des points obtenus sur chaque plateforme déterminera les gagnants. Si un participant possède plusieurs résultats de qualité sur un moteur donné, ses points seront cumulés pour chaque position atteinte.

En cas d’égalité de points entre plusieurs participants, le nombre de moteurs où ils apparaissent dans le top 5 sera pris en compte pour les départager. S’il y a encore égalité, un tirage au sort déterminera le vainqueur.

Règles spécifiques pour chaque moteur de recherche

Google : le cœur du SEO reste incontournable

Sur Google, les participants devront optimiser des sites web pour atteindre les premières positions. Cependant, seules les pages sans historique seront éligibles, vérifiées via des outils comme Web Archive et Whois. De plus, le classement prendra uniquement en compte les liens bleus classiques, excluant les modules d’actualités, images et publicités.

LinkedIn : visibilité d’entreprise

Pour LinkedIn, les participants devront créer une page d’entreprise spécifique au concours, optimisée pour le mot-clé révélé au début de la compétition. La recherche sur LinkedIn sera réalisée en mode navigation privée via une connexion VPN, garantissant ainsi une analyse impartiale et uniforme des résultats.

TikTok : émerger dans les vidéos courtes

Les candidats devront optimiser un compte TikTok créé pour le concours. Seules les vidéos apparaissant dans l’onglet « Vidéo » seront prises en compte pour le classement. La recherche sera effectuée en mode déconnecté, sur un ordinateur utilisant un serveur VPN basé à Paris.

YouTube : optimisation des vidéos classiques et shorts

La plateforme YouTube permettra aux participants de montrer leur savoir-faire en référencement vidéo. Les vidéos classiques et les shorts seront pris en compte dans le classement, offrant ainsi des possibilités variées d’optimisation. La recherche se fera en mode navigation privée, et seuls les premiers résultats sélectionnés par l’algorithme seront pris en compte pour l’attribution des points.

ChatGPT : un défi innovant pour le référencement

Le concours sur ChatGPT ajoute une dimension originale et unique. Les participants devront s’assurer de la visibilité de leurs sites dans une réponse générée par ChatGPT, qui affichera les 20 meilleurs résultats pour le mot-clé du concours. Cette première incursion de ChatGPT dans un concours SEO promet de tester les limites et l’innovation des participants dans leur stratégie de contenu.

Processus d’inscription et obligations des participants

Pour participer, les candidats devront s’inscrire via un formulaire disponible sur le Discord de la FePSeM avant le 20 janvier 2025 à 12h00. Chaque participant recevra un code d’identification unique qui devra être affiché sur les sites et profils utilisés pour le concours. Cette mesure garantit la transparence et l’équité du concours en facilitant le suivi des résultats par l’arbitre référent, Patrick Valibus.

Les prix et récompenses pour les gagnants

La FePSeM et ses partenaires proposent une gamme attractive de prix, destinés aux cinq meilleurs du classement :

1ère place : 600 € de crédit Soumettre, abonnement O2switch, crédits Thot SEO, coaching SEO/YouTube par Léo Poitevin, liens sur Shinobi.club, place pour le Salon Search Marketing, crédits LinksGarden, vidéo produit Popload.me, licence SEO KEY et articles sponsorisés Bulldoz, pour une valeur totale de plus de 2500 €.

600 € de crédit Soumettre, abonnement O2switch, crédits Thot SEO, coaching SEO/YouTube par Léo Poitevin, liens sur Shinobi.club, place pour le Salon Search Marketing, crédits LinksGarden, vidéo produit Popload.me, licence SEO KEY et articles sponsorisés Bulldoz, pour une valeur totale de plus de 2500 €. 2ème place : 300 € de crédit Thot SEO, 200 € de crédit Soumettre et 10 articles sponsorisés chez Bulldoz.

300 € de crédit Thot SEO, 200 € de crédit Soumettre et 10 articles sponsorisés chez Bulldoz. 3ème place : crédits Thot SEO et Soumettre, ainsi que 10 articles sponsorisés chez Bulldoz.

crédits Thot SEO et Soumettre, ainsi que 10 articles sponsorisés chez Bulldoz. 4ème et 5ème place : 10 articles sponsorisés chez Bulldoz.

Ces récompenses visent à valoriser les efforts des participants tout en leur offrant des outils et des services pour perfectionner leurs compétences en Search Marketing.

Pourquoi participer à ce concours SEO multicanal ?

Le concours Search Marketing de la FePSeM représente une occasion unique pour les spécialistes du référencement de tester leurs compétences sur plusieurs plateformes. Il incite à développer des techniques novatrices pour se positionner sur des moteurs diversifiés, offrant ainsi une expérience enrichissante et formatrice.

En participant, les candidats non seulement perfectionnent leurs compétences, mais bénéficient également de visibilité et d’opportunités sur des canaux variés, un atout précieux pour élargir leur champ d’expertise et asseoir leur notoriété dans le domaine du Search Marketing.

Ce concours est une invitation à explorer, expérimenter et se surpasser, renforçant la communauté SEO dans une approche collaborative et innovante.