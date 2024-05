7 applications méconnues à installer absolument sur votre Mac

Découvrez 7 applications peu connues mais indispensables pour améliorer l’expérience utilisateur sur votre Mac. De la personnalisation du clavier à la gestion des fenêtres, ces outils vous faciliteront la vie au quotidien.

Karabiner: personnalisez votre clavier

Vous souhaitez assigner des fonctions personnalisées à certaines touches de votre clavier ? Karabiner est l’application qu’il vous faut. Par exemple, si votre touche Verr Maj est cassée, vous pouvez la réassigner sur une autre. Karabiner permet également de désactiver le clavier intégré de votre MacBook lorsque vous branchez un clavier externe. Ainsi, vous pouvez créer un environnement de travail optimal et adapté à vos besoins.

Voici quelques fonctionnalités offertes par Karabiner :

Remappage des touches

Création de raccourcis personnalisés

Désactivation du clavier intégré lorsqu’un clavier externe est connecté

Raycast: une alternative à Spotlight

Si Spotlight ne répond pas à toutes vos attentes en matière de recherche sur macOS, Raycast pourrait bien être l’alternative que vous cherchez. Rapide, personnalisable et gratuite, cette application permet d’effectuer des recherches dans le contenu de votre Mac et dispose d’un catalogue d’extensions très complet pour contrôler des applications tierces comme Spotify directement depuis Raycast.

Pour ceux qui souhaitent simplement un remplaçant gratuit à Spotlight, la version gratuite d’Alfred est également une excellente option. Cependant, pour profiter pleinement de ses fonctionnalités avancées, il vous faudra acquérir son Powerpack.

Rectangle: simplifiez la gestion des fenêtres

La gestion des fenêtres peut être fastidieuse sur macOS, mais Rectangle vient à la rescousse en proposant une solution simple et efficace. Bien qu’il existe une version payante de l’application (8 $), la version gratuite devrait suffire pour la plupart des utilisateurs.

D’autres alternatives intéressantes à prendre en compte sont Magnet (8 $) et Swish (16 $). Ces applications offrent également une meilleure expérience de gestion des fenêtres sur votre Mac :

Organisation rapide et intuitive des fenêtres

Création d’espaces de travail personnalisés

SoundSource: contrôlez le volume de chaque application

Avec SoundSource (47 $ après une période d’essai), vous pouvez définir un niveau de volume pour chaque application sur votre Mac. Fini les désagréments causés par le son d’une application lorsque vous ne voulez pas être dérangé. De plus, SoundSource permet d’envoyer l’audio de certaines applications directement dans votre casque.

Pour ceux qui cherchent une alternative gratuite à SoundSource, Background Music est à essayer.

Amphetamine: gardez votre Mac éveillé

Amphetamine est une application pratique qui empêche votre Mac de se mettre en veille. Utile dans certaines situations, comme lors d’une présentation ou d’un téléchargement long, elle permet également de définir des déclencheurs personnalisés pour garder votre ordinateur actif.

Maccy: un gestionnaire de presse-papiers efficace

Si vous cherchez un gestionnaire de presse-papiers sur Mac, Maccy est l’application qu’il vous faut. Elle stocke les éléments copiés et permet de les récupérer rapidement. De plus, il est possible de définir des routines de suppression automatique pour certains éléments, comme les mots de passe. Maccy est disponible gratuitement en la téléchargeant directement sur le site du développeur ou à 10 $ via le Mac App Store.

Dato: un calendrier pratique dans la barre de menu

Dato est une application de calendrier qui s’intègre à la barre de menu de votre Mac. Elle offre également une horloge mondiale et des rappels de rendez-vous directement accessibles depuis la barre de menu. Dato coûte 8 $, mais une version complète d’essai gratuite est disponible sur le site du développeur. Cette version ne donne pas accès aux mises à jour et vous rappelle d’acheter l’application deux fois par jour.