Adieu ChatGPT : Google Gemini est officiel et son Intelligence Artificielle pourrait éclipser OpenAI

Le géant de la technologie Google frappe fort avec le lancement de Google Gemini, une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle qui promet de surpasser son rival, ChatGPT d'OpenAI.

Google Gemini : la nouvelle ère de l'intelligence artificielle

Google a officiellement lancé Google Gemini, un projet ambitieux qui cherche à révolutionner le domaine de l'intelligence artificielle. Ce nouveau-né dans la famille des IA promet d'éclipser les performances déjà exceptionnelles du chatbot Google Bard. Avec cette plateforme, Google entend repousser les limites dans presque tous les aspects du domaine.

La sortie de Google Gemini tombe au moment où OpenAI traverse une période mouvementée, avec des changements au sein de sa direction. Le CEO d'OpenAI, Sam Altman, a été récemment expulsé par son propre conseil d'administration avant d'être réintégré grâce au soutien financier apparent de Microsoft. Cette situation a donné lieu à des changements majeurs dans l'organisation.

Les trois variantes de Google Gemini

Dans un billet publié sur son blog officiel, Google présente Gemini sous trois versions différentes :

Gemini Nano : un modèle efficient conçu spécialement pour exécuter des tâches directement sur des dispositifs.

: un modèle efficient conçu spécialement pour exécuter des tâches directement sur des dispositifs. Gemini Pro : destiné à s'adapter à plusieurs types de tâches en utilisant le cloud computing.

: destiné à s'adapter à plusieurs types de tâches en utilisant le cloud computing. Gemini Ultra : le modèle le plus puissant pour les tâches de très haute complexité.

Il est intéressant de noter que Gemini Pro est déjà intégré à l'intelligence artificielle de Google Bard, tandis que la version Ultra a été utilisée comme base pour les tests comparatifs face à la version la plus puissante de son concurrent, GPT-4 d'OpenAI.

Des performances impressionnantes face à GPT-4 d'OpenAI

Le billet du blog révèle une comparaison saisissante entre Google Gemini et GPT-4 d'OpenAI. Dans 30 des 32 tests académiques standard pour évaluer les deux modèles, Gemini aurait surpassé GPT-4. Les tests étaient basés sur une combinaison de 57 sujets distincts, couvrant des domaines tels que les mathématiques, la physique, l'histoire, la médecine, l'éthique et bien d'autres.

Ce qui distingue vraiment Google Gemini, c'est sa capacité à raisonner. L'intelligence artificielle peut effectuer des tâches basiques telles que la reconnaissance de texte, d'images, de vidéos et d'audio. Elle est également capable de comprendre le code informatique en Python, Java, C++ et Go ainsi que les actions des individus. Tout cela fait de Google Gemini un adversaire redoutable pour ChatGPT.

Quel avenir pour ChatGPT et OpenAI ?

Alors que Google Gemini semble prêt à dominer le marché de l'intelligence artificielle, la question se pose de l'avenir de ChatGPT et OpenAI. La réintégration de Sam Altman à la tête d'OpenAI pourrait être un signe que l'entreprise ne compte pas céder du terrain face à son rival. Il est donc possible que nous assistions bientôt à une nouvelle version, le GPT-5, qui cherchera à reconquérir le terrain perdu.

En fin de compte, cette compétition entre Google et OpenAI montre que le domaine de l'intelligence artificielle est en constante évolution, avec des acteurs majeurs se disputant la première place. Les avancées technologiques bénéficieront sans aucun doute aux utilisateurs finaux et contribueront à façonner un avenir où l'IA occupe une place encore plus importante dans nos vies.

