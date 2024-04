Apple s’apprête à révolutionner ses Mac : L’intelligence artificielle intégrée grâce au nouveau chip M4

Une avancée majeure se profile à l'horizon pour les utilisateurs des produits Apple : le déploiement imminent de l'intelligence artificielle sur toute la gamme Mac, une transformation propulsée par l'arrivée du tout nouveau chip M4. Une révélation attendue avec impatience lors de la WWDC 2024 en juin prochain.

La transition vers le chip M4 : un catalyseur pour les iMac, MacBook et Mac mini



Apple prévoit d'équiper ses futurs iMac, MacBook et Mac mini du processeur M4, successeur éminent des actuels M3. Cette mise à niveau devrait dynamiser les ventes de la série Mac, qui connaît actuellement une période de stagnation. Les dispositifs munis des chips M3 lancés récemment n'ont pas suscité l'enthousiasme escompté, certains consommateurs préférant même opter pour les générations précédentes.

Nouveau chip M4 pour Mac avec IA



Selon des informations relayées par Bloomberg, le nouvel atout de ces processeurs serait l'intelligence artificielle (IA), plaçant ainsi cette génération de chips parmi les plus attendues et prometteuses. La firme de Cupertino envisage d'intégrer le chip M4 dans toute sa gamme Mac, commençant par les iMac et MacBook Pro avant la fin de cette année, pour ensuite poursuivre avec les MacBook Air et Mac mini en 2025.

3 variantes différentes selon le modèle et le public ciblé

Capacité maximale de RAM pouvant atteindre 512 GB dans les nouveaux modèles

L'IA : une priorité pour Apple au-delà du Mac



L'intelligence artificielle ne se limite pas aux ordinateurs chez Apple ; elle constitue en effet l'un des axes majeurs de développement pour l'entreprise. En dépit d'accusations sur un certain retard dans le domaine de l'IA, Apple entend marquer un tournant décisif avec ses prochains terminaux et mises à jour logicielles. Ainsi, en plus des Macs, d'autres produits comme l'Iphone 16 sont appelés à bénéficier de ces avancées technologiques.

La WWDC 2024 servira de vitrine aux nouvelles orientations prises par Apple dans le monde de la technologie informatique. C'est lors de cet événement que seront dévoilées les innovations sur lesquelles la marque travaille et qui seront disponibles au grand public après l'été.

