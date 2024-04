Attention : les arnaques de recrutement sur WhatsApp au nom de Google Maps se multiplient !

Découvrez comment identifier et éviter les pièges des offres d'emploi frauduleuses circulant via WhatsApp, alléchantes mais dangereuses.

Une proposition alléchante aux allures officielles



L'idée de travailler pour des entreprises de renom telles que Google ou YouTube a toujours eu un attrait particulier pour bon nombre de personnes en quête d'une opportunité professionnelle. Les salaires compétitifs et la notoriété de ces géants technologiques en font des employeurs de choix. Cependant, cette séduction est précisément ce que certains ciberdelincuentes cherchent à exploiter.

Ils utilisent WhatsApp comme un cheval de Troie, s'introduisant dans la vie des gens avec une promesse d'emploi séduisante. Mais attention, si vous n'avez jamais postulé à une offre d'emploi chez eux, ni même été contacté par des canaux officiels, la prudence est de mise.

Les signaux d'alarme à ne pas ignorer



Les offres d'emploi provenant de numéros inconnus ou internationaux.

La promesse de gains faciles et rapides sans effort considérable.

Les invitations à rejoindre des groupes Telegram ou autres plateformes externes pour le “traitement” des paiements.

Ces méthodes sont typiques du phishing, où l'on vous appâte avec une offre irrésistible pour vous soutirer informations et argent.

L'enquête révélatrice d'ESET



La société spécialisée en ciberseguridad ESET a mis en lumière ce nouveau modus operandi qui fait des ravages depuis quelques mois en Amérique latine. L'arnaque commence par un contact aléatoire via WhatsApp proposant de réaliser des critiques d'hôtels dans le but prétendu d'améliorer leur réputation en ligne.

Suite à quelques tâches initiales, on invite les victimes potentielles à intégrer un groupe Telegram où elles reçoivent des instructions sur les paiements. Mais attention, derrière ces premiers gains facilement retirables se cache un piège redoutable : on vous persuade que plus vous avancez dans les tâches, plus vos commissions augmentent – incitant ainsi à investir davantage pour finalement profiter uniquement aux escrocs.

