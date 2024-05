Attention : WhatsApp ne sera plus disponible sur ces modèles de téléphones dès le 1er mai !

À partir du 1er mai 2024, WhatsApp cessera de fonctionner sur plusieurs modèles de téléphones plus anciens, limitant l’accès à l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde. Vérifiez si votre appareil est concerné et découvrez les alternatives pour rester connecté.

Pourquoi WhatsApp arrête-t-il de fonctionner sur certains appareils ?

WhatsApp met régulièrement à jour ses exigences de système pour améliorer la sécurité et introduire de nouvelles fonctionnalités. Malheureusement, cela signifie que certains téléphones plus anciens ne peuvent plus supporter la version mise à jour de l’application.

Amélioration des fonctionnalités : Les mises à jour de sécurité et les nouvelles fonctionnalités nécessitent des technologies plus récentes que celles disponibles sur les modèles plus anciens.

Optimisation des performances : Pour garantir une expérience utilisateur fluide et efficace, WhatsApp doit fonctionner sur des appareils capables de gérer ses processus avancés.

Liste des téléphones affectés

Voici une liste des modèles de téléphones qui ne seront plus compatibles avec WhatsApp à partir du 1er mai 2024. Cette liste inclut des appareils Android et iOS qui ne répondent plus aux exigences minimales de l’application.

Modèles Android : Les appareils fonctionnant sur Android 4.4 ou versions antérieures.

Modèles iOS : Les iPhone utilisant iOS 12 ou des versions antérieures.

Samsung:

Galaxy S4 mini I9195 LTE

Galaxy Ace Plus, Galaxy Core

Galaxy Note 3 Neo LTE+

Galaxy Note 3 N9005 LTE

Galaxy S4 Zoom

Galaxy S4 Active

Galaxy S4 mini I9192 Duos

Galaxy S 19500

Galaxy Grand

Galaxy S3 Mini VE

Galaxy S4 mini I9190

Galaxy Express 2

iPhone:

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

iPhone 5

iPhone 6

Motorola:

Moto X

Moto G

Otras marcas

Lenovo S890

Lenovo A858T

Lenovo 46600

Lenovo P70

Huawei Ascend P6 S

Huawei Ascend G525

Huawei GX1s

Huawei C199

Huawei Y625

LG Optimus 4X HD P880

LG Optimus L7

LG Optimus G Pro

LG Optimus G

Sony Xperia Z1

Sony Xperia E3

Comment savoir si votre téléphone est concerné ?

Pour vérifier si votre téléphone est affecté par cette mise à jour, suivez ces étapes simples :

Vérifiez la version de votre système d’exploitation : Accédez aux paramètres de votre téléphone, puis à la section ‘À propos du téléphone’ pour voir la version de votre système d’exploitation.

Consultez la liste officielle : WhatsApp a publié une liste détaillée des modèles affectés sur son site officiel.

Alternatives pour rester connecté

Si votre téléphone est l’un des modèles affectés, voici quelques alternatives pour continuer à utiliser des services de messagerie :

Mise à jour ou remplacement de votre appareil : Considérez la mise à jour de votre système d’exploitation si possible, ou remplacez votre téléphone par un modèle plus récent compatible avec les dernières versions de WhatsApp.

Utiliser d'autres applications de messagerie : Explorez d'autres applications populaires comme Telegram, Signal ou Messenger qui peuvent fonctionner sur des versions plus anciennes de systèmes d'exploitation.

La mise à jour de WhatsApp reflète la nécessité de s’adapter à des technologies de plus en plus avancées pour fournir une expérience utilisateur sécurisée et enrichissante. Assurez-vous de préparer votre appareil pour rester dans la boucle et continuer à profiter des services de communication essentiels à votre quotidien.