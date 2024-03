Australie : Des robots mortels pour sauver la faune en éliminant 6 millions de chats sauvages

Face à une menace écologique grandissante, l'Australie prend des mesures drastiques. Des robots tueurs sont déployés pour réguler la population de chats sauvages et protéger les espèces menacées.

La prolifération des chats sauvages : un fléau pour la biodiversité



Les chats sauvages en Australie posent un problème environnemental sérieux. Il est estimé que chaque félin sauvage tue environ 186 animaux par an, parmi lesquels figurent des oiseaux, des reptiles et de petits mammifères. En conséquence, plus de 120 espèces endémiques sont menacées d'extinction dans ce pays où la faune est unique et particulièrement vulnérable.

Ce déséquilibre écologique a incité les autorités à chercher une solution radicale pour préserver leur biodiversité. Ainsi, après avoir investi 4,6 millions d'euros dans ce projet ambitieux, l'Australie envisage l'éradication de 6 millions de chats sur cinq ans pour inverser cette tendance alarmante.

L'arme technologique contre les félins : des robots tueurs



Nommés Felixer, ces robots sont conçus pour identifier et éliminer spécifiquement les chats sauvages sans nuire aux autres animaux. Équipés de caméras et de capteurs avancés, ils discernent les chats grâce à leur morphologie et leurs mouvements caractéristiques avant de libérer un poison fatal lors du passage du félin.

Détection précise des cibles grâce à la technologie IA

Distribution sélective d'un poison mortel ingéré lors de la toilette du chat

Mesures préventives pour éviter les accidents avec les animaux domestiques ou protégés

L'enjeu est crucial : permettre aux espèces autochtones comme le wallaby des rochers ou le numbat de récupérer leurs habitats naturels sans craindre la prédation excessive causée par ces prédateurs introduits par l'homme au XIXe siècle.

Risques et enjeux éthiques soulevés par cette approche



L'utilisation de robots tueurs suscite un débat éthique important. Certains voient dans cette initiative un dernier recours nécessaire face à une situation écologique critique, tandis que d'autres s'inquiètent des possibles erreurs du système pouvant conduire à la mort de félins domestiques ou d'autres espèces non ciblées.

Préoccupations concernant la précision du système et le risque d'erreurs fatales

Dilemme moral quant à l'utilisation d'une technologie meurtrière pour résoudre un problème environnemental

Bien que les développeurs assurent une efficacité quasi infaillible grâce aux multiples capteurs intégrés, il reste essentiel que les algorithmes soient constamment mis à jour pour minimiser tout risque accidentel.

Voter pour cet article