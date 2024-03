Boostez la Vitesse de Votre Ordinateur : Solutions Efficaces pour un PC Lent

Votre ordinateur montre des signes de lenteur et peine à accomplir les tâches quotidiennes ? Pas de panique, il existe plusieurs astuces simples pour redonner de la vigueur à votre machine.

Commencez par un nettoyage logiciel



L'une des premières étapes pour accélérer un ordinateur lent est de nettoyer votre système des fichiers et programmes inutiles. Avec le temps, les fichiers temporaires s'accumulent et peuvent ralentir votre PC. Voici comment procéder :

Dans la barre de recherche Windows, tapez Nettoyage de disque et sélectionnez l'outil correspondant.

Choisissez le lecteur à nettoyer et cochez les cases des types de fichiers à supprimer.

Pour libérer encore plus d'espace, optez pour le nettoyage des fichiers système en sélectionnant Nettoyer les fichiers système.

N'oubliez pas également de désinstaller les programmes que vous n'utilisez plus via le Panneau de configuration, dans la section Programmes et fonctionnalités. Une autre bonne pratique consiste à vider régulièrement la corbeille.

Gestion optimale des ressources système



La lenteur peut aussi être due à une utilisation excessive des ressources systèmes par certaines applications. Pour vérifier cela :

Ouvrez le Gestionnaire des tâches (Ctrl+Shift+Esc).

(Ctrl+Shift+Esc). Faites un tri par utilisation du CPU ou de la mémoire pour identifier les applications gourmandes.

Fermez ou désactivez les processus non essentiels qui s'exécutent en arrière-plan.

Cette opération permettra de soulager votre processeur et votre mémoire vive, garantissant ainsi une meilleure réactivité du système.

Mise à jour du système d'exploitation et des pilotes



Maintenir son système d'exploitation à jour est crucial pour bénéficier des dernières améliorations en termes de performance et de sécurité. Sur Windows, accédez aux Paramètres, puis cliquez sur Mise à jour et sécurité pour rechercher les dernières mises à jour disponibles. Pour les utilisateurs MacOS, rendez-vous dans le menu Pomme puis dans Préférences Système > Mise à jour logicielle.

Il est également important d'actualiser régulièrement vos pilotes. Un pilote obsolète peut causer des ralentissements notables. Sur Windows, utilisez le Gestionnaire de périphériques pour mettre à jour manuellement vos drivers ou optez pour un logiciel dédié tel que Driver Booster. Sur MacOS, ces mises à jour sont souvent incluses dans les updates systèmes.

Rationaliser l'espace disque et optimiser la mémoire vive



Vérifiez que votre disque dur ou SSD ne soit pas saturé. En effet, un espace de stockage presque plein peut considérablement affecter les performances. Nettoyez-le en supprimant les gros fichiers inutiles et en gérant mieux vos données personnelles.

Pour vérifier l'espace disponible sous Windows, allez dans Ce PC.

Sous MacOS, utilisez Informations sur le système > Stockage.

L'optimisation ou l'ajout de mémoire vive (RAM) peut également être une solution efficace contre la lenteur. Plus vous avez de RAM, plus votre ordinateur sera capable d'exécuter simultanément différentes tâches sans ralentissement notable.

