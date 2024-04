Chips cérébraux : Synchron défie Neuralink avec une innovation révolutionnaire !

Alors que l'univers des interfaces cerveau-machine est en pleine effervescence, un nouveau joueur fait irruption sur le terrain, menaçant de détrôner la très médiatisée entreprise de Elon Musk, Neuralink. C'est Synchron, avec son implant cérébral novateur et moins invasif, qui promet de redéfinir les règles du jeu.

Une avancée majeure dans la neurotechnologie



Le secteur de la neurotechnologie ne cesse de croître, avec des applications toujours plus innovantes pour améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de troubles moteurs. Synchron, une société émergente dans ce domaine, se positionne désormais comme un concurrent sérieux face à Neuralink, l'entreprise fondée par Elon Musk.

Synchron vise à permettre aux individus paralysés d'écrire sur un ordinateur par la pensée.

Leur appareil s'implante via une veine à l'aide d'un réseau d'électrodes.

Ainsi, contrairement à Neuralink qui nécessite une intervention chirurgicale directe dans le cortex cérébral, l'approche de Synchron est moins invasive et présente potentiellement moins de risques pour les patients. Ce critère pourrait en effet changer la donne sur le marché des implants cérébraux.

L'innovation au service du bien-être



L'implant développé par Synchron se distingue non seulement par sa méthode d'insertion mais aussi par son champ d'application plus large. En effet, il s'adresse aux patients atteints de diverses affections telles que :

La sclérose latérale amyotrophique (SLA)

Les accidents vasculaires cérébraux (AVC)

La sclérose en plaques (SEP)

Avec un spectre d'action plus étendu que celui proposé par Neuralink, Synchron pourrait séduire un nombre plus important de centres cliniques et ainsi accélérer ses phases d'essai clinique.

Une collaboration prometteuse avec les institutions médicales



Synchron a déjà établi des partenariats avec des institutions renommées telles que :

L'hôpital Mount Sinai à New York

L'université de neurochirurgie à Buffalo

Le centre médical universitaire de Pittsburgh (UPMC)

Ces collaborations témoignent du sérieux et du potentiel de cette entreprise naissante. L'avancement méthodique et consistant des essais cliniques contraste avec les démarches plus précipitées perçues chez certains concurrents.

Résultats encourageants et attentes optimistes



Les premiers tests effectués ont déjà permis à des patients d'écrire environ 16 caractères par minute grâce à la première génération d'implants développée par Synchron. Ces résultats ouvrent la voie à des attentes très positives quant aux performances futures du dispositif.

