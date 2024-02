Cinq astuces essentielles pour éviter la surchauffe de votre ordinateur portable !

Avec le rôle central que jouent les ordinateurs portables dans nos vies, à la fois pour le travail et les loisirs, il est crucial de s'attaquer au problème récurrent de la surchauffe. Rassurez-vous, nous avons des solutions à vous proposer ! Cet article vous livre cinq conseils pratiques pour garder votre ordinateur à une température optimale.

1. Utilisez un support ventilé pour limiter la surchauffe du CPU

Pour ceux qui rencontrent des problèmes de surchauffe malgré une utilisation modérée du processeur, un support ventilé peut être l'outil idéal. Il est particulièrement utile pour les gamers et les professionnels du graphisme car il favorise une meilleure circulation de l'air et refroidit efficacement l'appareil. Les grilles d'aération situées sous l'ordinateur profitent pleinement de ce support, permettant ainsi à votre machine de rester fraîche et performante.

2. Nettoyage du ventilateur

Si votre PC s'éteint subitement en raison d'une surchauffe, il se pourrait que le ventilateur soit obstrué par la poussière. Voici comment y remédier :

Débranchez l'ordinateur et éteignez-le.

Démontez-le avec précaution.

Utilisez une bombe d'air sec pour nettoyer le système de ventilation.

Si vous n'avez pas de bombe d'air sec, un aspirateur à faible puissance peut faire l'affaire.

Vérifiez également que votre ordinateur est posé sur une surface plane qui n'entrave pas l'aération, et évitez toute exposition directe au soleil.

3. Gestion des programmes

L'utilisation excessive de programmes au démarrage peut entraîner une hausse de la température du processeur. Certains de ces logiciels continuent de tourner en arrière-plan, occupant inutilement de l'espace disque et augmentant la chaleur interne. Pour y remédier :

Fermez les programmes non nécessaires via le Gestionnaire des Tâches.

Utilisez régulièrement un logiciel de nettoyage pour supprimer les fichiers inutiles.

Certains outils permettent même de mettre en pause des applications gourmandes en ressources susceptibles de provoquer une surchauffe.

4. Appliquez de la pâte thermique

L'utilisation de pâte thermique est une méthode plus avancée qui facilite le transfert thermique entre les composants internes et leur système de refroidissement. Cette substance conductrice est appliquée en petite quantité sur la surface du processeur (CPU) ou des cartes graphiques afin d'améliorer leur dissipation thermique. Si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir réaliser cette opération vous-même, il est conseillé de faire appel à un professionnel.

5. Débranchez le chargeur lorsque c'est possible

Laisser son ordinateur constamment branché comme s'il s'agissait d'une unité centrale est une habitude courante mais néfaste pour le processeur en termes de chaleur générée. Déconnectez donc le chargeur dès que la batterie est pleine ou optez pour un mode économie d'énergie si celle-ci faiblit afin d'éviter toute chauffe excessive du CPU.

