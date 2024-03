Clap de fin pour Zone-Telechargement et Tirexo : les géants du streaming et téléchargement illégal se retirent

Deux des principales références françaises en matière de téléchargement et de streaming illégal viennent d'annoncer leur fermeture définitive. Zone-Telechargement et Tirexo, connus pour leur vaste bibliothèque de contenus piratés, ferment leurs portes, laissant derrière eux une communauté d'utilisateurs orphelins et un marché noir en plein chamboulement.

Une fermeture soudaine et sans explications



Les utilisateurs assidus de Zone-Telechargement.cam et Tirexo ont été accueillis par une surprise de taille ce matin : les deux mastodontes du téléchargement illégal ont décidé de mettre un terme à leurs activités. Aucune raison officielle n'a été communiquée par les administrateurs des sites, suscitant ainsi interrogations et spéculations au sein de la toile. Ces plateformes, qui comptaient parmi les plus populaires pour l'accès à des contenus protégés par le droit d'auteur, étaient régulièrement dans le collimateur des autorités judiciaires pour leurs pratiques illicites.

Avec Zone-Telechargement, c'était toute une gamme de films, séries, musiques et jeux vidéo qui était mise à disposition gratuitement, bien souvent au mépris des lois sur la propriété intellectuelle. Sa disparition s'inscrit dans une série de fermetures qui touchent régulièrement ce secteur controversé du web. Tirexo, quant à lui, proposait principalement du streaming illégal, permettant le visionnage en ligne sans téléchargement préalable.

Les conséquences immédiates d'une telle décision



L'offre illégale se réduit considérablement pour les pirates.

Les utilisateurs doivent désormais se tourner vers des alternatives légales ou d'autres sites moins connus.

Possibles représailles ou mesures juridiques contre les créateurs des plateformes si leur identité venait à être découverte.

Cette cessation soudaine soulève également la question de l'évolution du marché du piratage en ligne. En effet, si l'on peut penser que cette fermeture marque un point pour la protection des droits d'auteur, elle pourrait également engendrer l'apparition de nouveaux acteurs désireux de prendre la place laissée vacante par Zone-Telechargement et Tirexo. D'autant plus que le besoin en contenu gratuit reste important chez certains internautes.

Les alternatives pour les anciens utilisateurs



Face à ces disparitions inattendues, où peuvent donc se diriger les anciens fidèles de ces librairies numériques clandestines ? Plusieurs options s'offrent à eux :

Se tourner vers des offres légales telles que Netflix, Amazon Prime Video ou encore Disney+ qui proposent des catalogues riches et variés avec abonnement.

Découvrir d'autres plateformes gratuites mais légales comme Pluto TV ou Tubi TV qui offrent un contenu certes moins fourni mais sans risque juridique.

Solliciter les médiathèques numériques publiques qui mettent souvent à disposition films, livres électroniques et musique gratuitement pour leurs membres.

Certains irréductibles pourraient être tentés de trouver de nouveaux sites opérant dans l'ombre du web. Cependant, il est essentiel de rappeler que le téléchargement illégal est sanctionné par la loi française et peut mener à des poursuites judiciaires sévères ainsi qu'à des amendes importantes. La prudence est donc de mise dans la recherche d'alternatives aux services fermés.

