Comment regarder les vidéos YouTube sans publicité sur Android

Vous en avez assez des publicités sur YouTube et vous cherchez des alternatives à YouTube Vanced, dont le service est condamné ? Ne vous inquiétez pas ! Il existe plusieurs options pour continuer à profiter de vidéos sans publicité et avec d’autres fonctionnalités intéressantes. Jetons un coup d’œil à ces solutions.

Découvrez YouTube Premium et son offre famille

YouTube Premium est une option payante proposée par YouTube à 11,99 € par mois qui supprime les publicités sur tous vos appareils et vous donne accès à des fonctionnalités comme la lecture en arrière-plan ou le mode picture-in-picture. Si vous souscrivez à l’offre famille à 17,99 € par mois, vous pouvez partager la facture avec cinq autres utilisateurs.

En optant pour YouTube Premium, vous supportez également les créateurs de contenu. Toutefois, si vous ne pouvez ou ne voulez pas payer pour cette option, vous pouvez toujours utiliser des applications modifiées de YouTube ou des clients tiers qui offrent une expérience similaire à YouTube Vanced.

Explorez NewPipe, un lecteur indépendant et open-source

NewPipe, une application gratuite et open-source, n’est pas une version modifiée de l’app YouTube comme Vanced. Il s’agit d’un lecteur indépendant offrant plusieurs fonctionnalités intéressantes telles que la suppression des publicités, la lecture en arrière-plan et le mode picture-in-picture. C’est l’application que j’utilise depuis plusieurs années maintenant.

Pour télécharger NewPipe, il faut récupérer l’APK directement depuis le site officiel de l’application ou passer par l’app store F-Droid, qui héberge un grand nombre d’applications gratuites et open-source.

Profitez de SkyTube, un autre client tiers gratuit et open-source

Comme NewPipe, SkyTube est une application cliente tierce gratuite et open-source pour YouTube offrant les mêmes fonctionnalités basiques, comme la suppression de la publicité et la lecture en arrière-plan. Le seul inconvénient de cette solution est qu’il est uniquement possible de visionner des vidéos. Il est impossible de se connecter à son compte YouTube, ce qui signifie que vous ne pourrez pas synchroniser la lecture entre vos appareils.

SkyTube dispose de sa propre fonctionnalité d’abonnements aux chaînes et de marque-pages, ce qui est plutôt pratique pour ceux qui veulent garder une trace de leurs vidéos préférées.

Même si YouTube Vanced n’est plus disponible, vous avez encore plusieurs choix pour regarder vos vidéos préférées sans être dérangé par les publicités. YouTube Premium, NewPipe et SkyTube sont toutes des alternatives solides à prendre en considération.