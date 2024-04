Découverte surprenante : cet aliment pourrait révolutionner votre santé et sauver des milliers de vies

Alors que les dangers liés à la consommation de viande rouge sont de plus en plus documentés, des chercheurs ont mis en lumière une alternative prometteuse qui pourrait non seulement transformer nos habitudes alimentaires mais aussi avoir un impact positif sur la santé publique mondiale. Il ne s'agit ni d'un légume, ni d'un fruit mais d'une source de protéines souvent négligée.

La nouvelle arme contre les maladies : les poissons fourrage



Les poissons fourrage incluent des espèces telles que les harengs, sardines et anchois. Ces petits poissons jouent un rôle crucial dans l'écosystème marin en servant de nourriture aux prédateurs plus grands. Pourquoi se tournent-ils vers ces spécimens marins peu coûteux et aisément disponibles ? Un récent article publié dans BMJ Global Health suggère que ces poissons pourraient être les substituts idéaux à la viande rouge dans les régions économiquement défavorisées.

En effet, leur abondance et leur faible coût en font une option viable pour remplacer la viande rouge, dont la consommation est associée à diverses maladies chroniques.

Pourquoi délaisser la viande rouge ?



La viande rouge fait généralement référence à celle issue de mammifères comme le porc ou le bœuf. Reconnue pour sa haute teneur en graisses saturées, elle est souvent liée à des risques accrus de cholestérol élevé, diabète de type 2, ainsi qu'à diverses maladies cardiovasculaires. Sa consommation est même corrélée avec certains types de cancer, notamment celui du colon.

C'est pourquoi il est essentiel de trouver des alternatives saines à cette source de protéines, surtout dans les pays où l'accès à une variété d'aliments peut être limité par des facteurs économiques ou environnementaux.

Les vertus insoupçonnées des poissons forrage



Ces petits poissons sont riches en acides gras polyinsaturés omega 3 bénéfiques pour la santé, comme le DHA. Ils offrent donc une excellente source de graisses insaturées qui contrastent avec celles retrouvées dans la viande rouge. De plus, leur forte concentration en calcium et vitamine B12 complète avantageusement notre alimentation. Leur prix abordable et leur disponibilité en font un choix judicieux pour une nourriture saine et accessible.

L'étude qui change la donne



L'article évoque une étude basée sur un modèle informatique analysant quatre scénarios possibles d'utilisation des poissons forrage dans 137 pays. Les résultats montrent que le remplacement de la viande rouge par ces poissons chez les populations ayant un accès limité aux ressources pourrait entraîner une réduction significative du nombre de décès dus à des troubles métaboliques ou cardiaques.

L'impact potentiel sur la santé publique



Dans un scénario idéal où ces substitutions seraient mises en place, on pourrait prévenir jusqu'à 750 000 décès dans le monde d'ici 2050. Cependant, cela nécessiterait une redistribution équitable entre les pays riches et pauvres – un défi rendu encore plus complexe par la surexploitation des mers et le changement climatique.

