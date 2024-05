Découvrez comment les pirates vous piègent sur WhatsApp avec un simple appel video!

Votre compte WhatsApp peut désormais être piraté d’un simple appel vidéo! Découvrez le stratagème sophistiqué des escrocs pour usurper votre identité et comment vous en protéger.

L’avènement d’une nouvelle escroquerie sophistiquée

L’ingéniosité des escrocs ne cesse de nous surprendre. Avec la croissance exponentielle des technologies de communication, les méthodes d’escroquerie évoluent constamment, mettant en péril la sécurité des utilisateurs. Une méthode récente et particulièrement raffinée a été mise au jour : des pirates, par le biais d’une simple video call sur WhatsApp, peuvent prendre le contrôle de votre compte en quelques minutes seulement. Cette technique souligne l’importance d’être constamment vigilant et informé pour éviter de tomber dans le piège de ces acteurs malveillants.

Le mode opératoire des hackers dévoilé

Installation de WhatsApp et saisie de votre numéro de téléphone.

Un appel video est engagée, avec l’écran camouflé pour semer la confusion.

Les hackers prétextent un problème technique et vous demandent de partager votre écran.

Le code de sécurité envoyé par SMS vous est subtilisé dès sa réception.

Ce subterfuge repose sur la réception d’un code de sécurité à quatre chiffres par SMS, essentiel pour vérifier votre identité lors d’une nouvelle connexion à l’application. Les pirates, après l’engagement de l’appel video, feignent une situation anodine qui nécessite de votre part un partage d’écran. Si vous cédez à leur demande, ils bénéficieront alors d’une visibilité totale pour capturer ce code précieux et prendre possession de votre compte WhatsApp.

Prévenir les intrusions malveillantes via WhatsApp

Lorsque vous recevez un appel d’un numéro non enregistré dans vos contacts, il est impératif d’exercer une prudence extrême. Les numéros affichés lors d’appels entrants sur WhatsApp peuvent provenir de préfixes internationaux trompeurs et masquent souvent l’identité réelle de l’appelant, offrant ainsi un terreau fertile aux escrocs pour opérer en toute impunité.

Heureusement, des mesures peuvent être prises pour renforcer votre sécurité sur l’app. WhatsApp a récemment introduit une fonctionnalité pour limiter ces risques:

Aller dans les paramètres de WhatsApp. Sélectionner l’option confidentialité. Cliquer sur appels. Activer l’option « silencier les appels de numéros inconnus ».

En activant cette protection, vous vous prémunissez contre les tentatives d’intrusion et d’escroquerie, isolant ainsi votre compte des mauvaises intentions. Votre téléphone ne sonnera plus si une personne qui n’appartient pas à votre répertoire tente de vous joindre via l’application.

Hackeo WhatsApp ATENTOS Me lo comentó recién un amigo, es una nueva metodología para robarte la cuenta. Lo probé recién en casa y efectivamente funciona como me lo describieron: Inician una video llamada con cualquier motivo, y no se ve el video de quien te está llamando, te… pic.twitter.com/FwJgkiD7YG — Pablo E. Untroib (@PEU_AR) April 28, 2024

Des astuces supplémentaires pour garantir votre sécurité

La vigilance est de mise, mais quelques réflexes simples peuvent vous aider à sécuriser davantage votre compte:

Ne partagez jamais votre code de sécurité .

. Faites attention aux indices suspects : la présence de bruits étranges ou un écran obscurci lors d’un appel video.

: la présence de bruits étranges ou un écran obscurci lors d’un appel video. Verrouillez votre application avec une empreinte digitale ou un code d’accès .

ou un . Mettez régulièrement à jour WhatsApp pour bénéficier des dernières fonctionnalités de sécurité.

La connaissance est l’une des clés essentielles pour combattre les escroqueries en ligne. Renseignez-vous sur les dernières méthodes employées par les pirates et partagez ces informations autour de vous pour créer une communauté d’utilisateurs avertis et protégés.

Nous espérons que ces informations vous aideront à naviguer en toute sécurité sur WhatsApp et à éviter les pièges tendus par les escrocs, toujours plus innovants dans leurs approches. Gardez une longueur d’avance et faites de la prudence votre meilleur allié!