Découvrez Google Vids : la révolution des vidéos professionnelles propulsée par l’IA

Une ère nouvelle pour la création vidéo



Google a récemment franchi un nouveau cap dans l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) à ses services. Après avoir marqué les esprits avec des applications telles que Google Photos, qui organise et étiquette automatiquement vos clichés, ou encore Google Translate, qui propose des traductions toujours plus précises et adaptées au contexte, le géant du web continue d'innover.

C'est en 2014 que Google a fait l'acquisition de DeepMind, une entreprise se concentrant sur la recherche avancée en IA, notamment dans les domaines de l'apprentissage profond (deep learning). Cette année, après avoir traversé une période pleine de défis, Google se prépare à une impressionnante contre-offensive avec sa nouvelle plateforme d'intelligence artificielle : Gemini.

Gemini constitue désormais le socle sur lequel s'appuieront tous les produits Google, y compris ceux destinés au marché des entreprises et intégrés dans Google Workspace. De nombreuses innovations, majoritairement propulsées par l'IA, ont été annoncées pour ces utilisateurs professionnels.

L'assistant vidéo intelligent : Google Vids



Google Vids, ce n'est pas simplement une réponse à d'autres intelligences artificielles capables de créer des vidéos. Google a choisi de mettre l'accent sur la création et l'édition de vidéos en groupe, favorisant ainsi la collaboration.

L'accessibilité depuis le web et les applications mobiles sans installation nécessaire.

La capacité à créer des vidéos professionnelles pour divers besoins comme l'accueil de nouveaux employés ou la présentation d'un produit aux clients.

L'assistance à chaque étape de la production vidéo : écriture, réalisation et montage.

L'intégration d'une voix off, avec choix entre différentes options prédéfinies ou enregistrement personnalisé.

La possibilité de travail collaboratif en temps réel.

Cette application souhaite transformer notre manière de travailler à l'image de ce qu'ont déjà accompli Google Docs, Sheets et Slides.

L'intelligence artificielle au service du travail collaboratif



Au-delà de Vids, Google introduit d'autres nouveautés basées sur l'IA au sein des différentes applications de productivité proposées dans Google Workspace. Parmi ces ajouts :

‘Prendre des notes pour moi': une fonctionnalité pour Google Chat et Meet permettant à l'IA de consigner les éléments clés d'une réunion dans un document.

‘Traduire pour moi': cette option détecte et traduit automatiquement les sous-titres durant les rencontres virtuelles sur Meet.

Pour Google Chat: traduction automatique des messages et résumés intelligents des conversations.

Dans Gmail: une assistance vocale innovante pour composer des emails complets en quelques clics seulement.

Pour Google Sheets: organisation efficace des données via des modèles intelligents.

Avec Google Docs: gestion simplifiée de l'information grâce à un système d'onglets plutôt que par liens hypertextes traditionnels.

Pour finir Google Chat augmente sa capacité jusqu'à 500.000 membres tout en assurant une interopérabilité avec Slack et Microsoft Teams.

Cybersécurité renforcée grâce à l'intelligence artificielle



Dans le secteur entrepreneurial où la sécurité est primordiale, l'intelligence artificielle s'avère être un allié précieux contre les risques cybernétiques. Avec une augmentation significative des fuites de données ces derniers temps (+20% cette année), il devient essentiel d'intensifier les mesures préventives. Grâce aux progrès réalisés dans le domaine linguistique par exemple, Gmail peut maintenant bloquer 20% de spams supplémentaires et analyse mille fois plus efficacement ceux signalés par les utilisateurs.

Pour bénéficier du nouveau complément dédié à la sécurité IA qui coûte environ 10 euros par utilisateur et par mois, les entreprises peuvent classifier et sécuriser automatiquement leurs documents confidentiels stockés sur Google Drive. Ce procédé utilise des modèles d'IA respectueux de la vie privée, spécifiquement entraîné avec leurs propres données corporatives.

Voter pour cet article