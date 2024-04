Découvrez Impulse : l’innovation de Samsung qui révolutionne le quotidien des personnes souffrant de troubles de la parole grâce à l’IA

Une avancée technologique majeure vient d'être dévoilée, promettant un soutien inédit aux individus affectés par des difficultés de langage telles que la tartamudez. Samsung Espagne, en partenariat avec Cheil, lance Impulse, une application novatrice qui associe la puissance de la vibration et l'intelligence artificielle pour améliorer la communication orale.

L'émergence d'une solution innovante pour la tartamudez



La tartamudez touche près de 1% de la population mondiale, un pourcentage non négligeable d'individus en quête de solutions pour fluidifier leur élocution. L'application Impulse, conçue en réponse à cette problématique, s'appuie sur des vibrations stratégiques et une IA sophistiquée afin de corriger les motifs perturbateurs du discours.

Thérapie rythmique : une approche logopédique validée



Afin de contrer les méthodes traditionnelles souvent isolées et disparates, les créateurs d'Impulse se sont appuyés sur la thérapie rythmique, une technique éprouvée et approuvée par l'Association des Logopèdes d'Espagne. Cette méthode moderne permet une intégration harmonieuse avec les technologies actuelles telles que les smartphones et les montres connectées fonctionnant sous Wear OS.

Comment Impulse facilite-t-elle le quotidien des personnes atteintes de tartamudez ?



L'algorithme d'apprentissage automatique et le traitement du langage naturel sont au cœur du dispositif

Des vibrations personnalisées agissent comme un guide invisible au poignet, régulant le rythme phonétique

Cette assistance vibratoire intelligente est rendue possible grâce à un questionnaire initial permettant à l'appareil de s'adapter spécifiquement aux difficultés rencontrées par chaque utilisateur. En ajustant l'intensité et la durée des impulsions vibratoires, il est même possible d'affiner l'intonation lors de la prononciation.

Divers modes d'entraînement pour une progression adaptée



L'app offre quatre modes distincts comprenant plus de 250 exercices répartis sur trois niveaux de difficulté. Les utilisateurs peuvent ainsi travailler sur différents aspects du langage :

Impulsa tu voz : pour aider à surmonter les blocages verbaux lors des conversations

Impulsa tu ritmo : destiné à l'exercice syllabique avec possibilité de suivre son évolution

Impulsa tu tono : concentré sur l'amélioration du ton dans les phrases exclamatives et interrogatives

Impulsa tu discurso : permettant de s'exercer sur des textes personnels avec une analyse IA pour minimiser les interruptions durant le discours

Ce système intelligent adapte instantanément chaque texte aux besoins spécifiques via un système tokenisé, segmentant les mots en syllabes et attribuant un modèle vibratoire précis.

Téléchargement gratuit et compatibilité étendue



L'application Impulse est désormais accessible gratuitement depuis la Play Store pour tous les appareils équipés d'Android 10 ou supérieur, ainsi que pour les smartwatches sous Wear OS tels que le Samsung Galaxy Watch 6.

Voter pour cet article