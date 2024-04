Découvrez la collaboration explosive entre The Streets et Reebok : un hommage urbain en édition limitée !

Quand la musique rencontre le style urbain, une collaboration inédite voit le jour. The Streets et Reebok, deux icônes britanniques, s'associent pour réinventer les mythiques Classic Leather.

L'alliance de deux géants culturels



L'univers de la chaussure de sport se trouve une nouvelle fois au carrefour de l'innovation et de la culture avec l'annonce d'une collaboration des plus attendues. Unissant leurs forces créatives, The Streets, groupe majeur de la scène musicale britannique, et Reebok, marque emblématique dans le monde du sportswear, dévoilent une édition spéciale du modèle phare Classic Leather. Cette fusion entre musique et mode s'avère être un véritable hommage aux racines streetwear qui ont longtemps influencé ces deux entités.

Le projet musical mené par Mike Skinner n'est pas étranger aux références vestimentaires. En effet, dès leur premier album « Original Pirate Material » sorti en 2002, The Streets faisait allusion à ce modèle iconique de chaussures. Aujourd'hui, cette mention se concrétise sous la forme d'une alliance stylistique incontournable.

Un design revisité aux accents personnels



Variété chromatique : La gamme propose deux variantes principales de couleurs – un blanc épuré et un noir sophistiqué.

La gamme propose deux variantes principales de couleurs – un blanc épuré et un noir sophistiqué. Détails distinctifs : Chacune des versions est agrémentée de finitions dorées sur les lacets et les inscriptions latérales, ainsi que du nom « The Streets » remplaçant le branding habituel de Reebok.

Chacune des versions est agrémentée de finitions dorées sur les lacets et les inscriptions latérales, ainsi que du nom « The Streets » remplaçant le branding habituel de Reebok. Semelles innovantes : Des semelles en caoutchouc semi-translucides arborent fièrement le logo doré du groupe musical.

Ces touches personnelles ne sont pas uniquement esthétiques ; elles relatent aussi l'histoire particulière entre Skinner et ses chaussures favorites – notamment lorsqu'un fan lui a dérobé ses Reebok Classics lors d'un concert.

L'exclusivité à portée de clic



L'édition limitée END. x The Streets x Reebok est proposée à partir du 15 avril. Les adeptes du style streetwear auront l'opportunité unique d'ajouter ces pièces rares à leur collection en participant à un tirage au sort organisé pour l'occasion. Le prix fixé reflète l'exclusivité et le caractère unique des sneakers, avec une mise en vente autour de 135 euros par paire.