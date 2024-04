Découvrez le Google Pixel 9 Pro : Nouveauté surprenante en termes de taille !

Les rumeurs s'intensifient et l'excitation monte d'un cran avec la récente fuite de photos réelles du Google Pixel 9 Pro, dévoilant une transformation inattendue de ses dimensions.

Un aperçu attendu révélé



Les images tant convoitées du futur bijou technologique de Google ont été capturées, levant le voile sur ce que nous réservait le géant américain. Le design, fidèle aux projections artistiques antérieures, ne présente pas de grandes surprises mais confirme les attentes échafaudées par les aficionados.

Design conforme aux rendus préliminaires

Confirmation visuelle des spécifications attendues

Le Pixel 9 Pro XL fait son entrée



L'innovation majeure se situe dans l'évolution de la taille. En comparaison avec l'iPhone 14 Pro Max et son écran de 6,7 pouces, le Pixel 9 Pro se distingue par un affichage plus modeste de 6,1 pouces, marquant une différence notable et introduisant ainsi la variante Pro XL dans la gamme.

Ecran de 6,1 pouces pour le Pixel 9 Pro

Introduction d'un modèle Pro XL avec un écran plus grand

Identification confirmée du modèle



Lorsque l'appareil est allumé en mode fastboot, un indice capital apparaît : le nom ‘caiman'. Ce terme clé est celui sous lequel Google a choisi d'identifier en interne ce nouveau modèle. Ainsi, ‘caiman' représente le Pixel 9 Pro tandis que les autres variantes portent les noms ‘tokay', ‘komodo', et ‘comet'.

‘caiman' désigne le Pixel 9 Pro

Variété des noms pour chaque version (tokay, komodo, comet)

Une amélioration mémorable de la RAM



Selon les informations extrapolées des fuites, le Pixel 9 Pro franchira un nouveau palier avec une mémoire RAM élargie à 16 Go, produite par Micron. Un bond significatif par rapport aux 12 Go du Pixel 8 Pro.

Mémoire RAM augmentée à 16 Go

Micron comme fournisseur des modules mémoire

Finitions et design : entre élégance et fonctionnalité



Les finitions du téléphone révèlent un attrait certain pour l'esthétique mais soulignent également un potentiel inconvénient : ces surfaces seront susceptibles d'accroître les traces de doigts. L'utilisation d'une coque pourrait donc s'avérer être une sage décision pour maintenir l'intégrité visuelle du dispositif.

Finitions élégantes mais sensibles aux empreintes digitales

Lancement imminent prévu pour fin 2024



Tout porte à croire que Google pourrait faire allusion à sa nouvelle gamme Pixel lors du prochain événement I/O. Cependant, il faudrait patienter jusqu'à fin 2024 pour voir arriver sur le marché non seulement les trois modèles standards mais aussi une surprise : le Pixel 9 Pro Fold.