Découvrez les 5 améliorations essentielles que le Google Pixel 8a doit adopter pour conquérir le marché

Le futur Google Pixel 8a est attendu avec impatience, mais pour s'imposer, certaines évolutions sont indispensables. Une dalle plus réactive, une autonomie renforcée, des performances accrues, une charge plus rapide et un espace de stockage optimisé sont les clefs du succès pour ce prétendant au trône de la milieu de gamme.

Un écran à la hauteur des attentes



Pour Google, 2024 devrait marquer la fin de l'ère des écrans à 90 Hz. Le Pixel 8a mériterait sans conteste un panneau supérieur et un rafraîchissement à 120 Hz, standard désormais incontournable dans le segment milieu de gamme, surtout pour un smartphone avoisinant les 500 euros. Les utilisateurs ne pardonneraient pas une nouvelle année avec une fréquence inférieure.

Taux de rafraîchissement : passage nécessaire à 120 Hz

Bordures d'écran : réduction significative pour une meilleure immersion visuelle

Une autonomie à repenser



La capacité actuelle de 4.385 mAh ne suffit plus. Face au mécontentement généralisé quant à l'autonomie du Pixel 7a, Google doit revoir sa copie. L'idéal serait d'atteindre un minimum de 5.000 mAh, alignant ainsi le Pixel sur ses concurrents en termes d'autonomie.

Capacité de la batterie : augmentation vers 5.000 mAh pour une endurance optimisée

Puissance et efficacité énergétique requises



L'actuel processeur Tensor G2 limite les performances et l'efficience énergétique du Pixel 7a. Il est donc crucial que Google introduise un nouveau processeur Tensor G3 performant et économe en énergie. Sans cela, le Pixel pourrait perdre l'intérêt des gamers et autres utilisateurs exigeants.

Rendement énergétique : indispensable amélioration pour séduire une clientèle plus large

Vitesse de charge à accélérer



Avec seulement 18 W par câble et 5 W en sans fil, le Pixel est à la traîne. Pour rivaliser avec ses adversaires du marché comme le Xiaomi Redmi Note 13 Pro et sa charge rapide de 67 W, Google doit impérativement augmenter sa puissance de charge aux alentours des 30 ou 40 W.

Câble et charge sans fil : une montée en puissance est essentielle pour rester compétitif.

L'espace de stockage en question



Avec une unique déclinaison équipée de 128 GB, Google se distingue malheureusement par son manque d'options en matière de capacité mémoire. Il est temps d'évoluer vers un modèle offrant au moins 256 GB ou même 512 GB, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs les plus exigeants.

Variété des options de stockage : nécessaire diversification pour toucher une audience plus large.

