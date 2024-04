Découvrez les 5 pépites d’aventures à ne pas manquer sur Disney+ !

Plongez dans un univers où le fantastique et l'aventure se rencontrent à travers des mondes extraordinaires avec notre sélection exclusive sur Disney+.

L'héritage de Disney dans la création d'univers fantastiques est incontestable, et avec le service de streaming Disney+, cet héritage prend vie sous une forme nouvelle et accessible. Avec une abondance de classiques intemporels, de suites captivantes, de spin-offs intrigants et de réinventions live-action, Disney+ célèbre non seulement l'histoire riche du studio mais montre également que la fantaisie reste un pilier central pour l'avenir du divertissement.

La magie en série : ‘La magie d'Aruna'



Mima, une adolescente tout ce qu'il y a de plus ordinaire, découvre qu'elle possède des pouvoirs surnaturels qui vont bouleverser son quotidien. En invoquant par mégarde trois sorcières d'une autre époque, elle se retrouve au cœur d'un tourbillon d'événements qui vont la forcer à repenser sa vision du monde. Entre apprentissage et quête personnelle, ‘La magie d'Aruna' offre un voyage initiatique au cœur de la mythologie sud-américaine.

‘La maison du Hibou' : Une héroïne improbable



Luz n'avait qu'un rêve : découvrir l'étonnant potentiel que recèle le monde. Sa quête la mène à un royaume magique où elle devra apprendre à maîtriser ses talents naissants. Sans aucune compétence particulière au départ, Luz prouve que la détermination et le courage peuvent faire d'une personne ordinaire une héroïne hors du commun.

‘Mila dans le Multiverso' : Un voyage interdimensionnel



Avec ‘Mila dans le Multiverso', Disney+ explore les réalités alternatives et les futurs possibles. Mila possède une capacité unique : voyager entre les différents univers pour résoudre le mystère entourant sa mère disparue. Ce périple interdimensionnel est aussi une réflexion sur la force de l'amour qui transcende les mondes.

‘Éternelle jeunesse' : L'amour intemporel



Ce film mélange romance et aventure temporelle autour d'un choix cornélien : accepter ou non l'immortalité par amour ? Winnie Foster doit décider si elle est prête à partager une existence éternelle avec son bien-aimé. Ce dilemme souligne que l'amour peut apporter des réponses, mais elles ne sont pas toujours celles attendues.

‘Une nuit au musée : Le retour de Kahmunrah'



Le concept fascinant de ‘Une nuit au musée' revient sous forme animée sur Disney+. Nick, fils de Larry, hérite des secrets et des mystères du musée après la fermeture nocturne. Lorsqu'un ancien adversaire refait surface, Nick doit assumer son héritage pour protéger notre monde.

