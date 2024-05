Découvrez les lunettes connectées Ferrari x Ray-Ban : l’alliance du luxe et de la technologie

La collaboration prestigieuse entre Meta, Ray-Ban et la Scuderia Ferrari donne naissance à une édition limitée de lunettes connectées, conjuguant élégance et intelligence artificielle.

Une synergie entre mode et technologie de pointe

La convergence de la haute couture et de l’innovation technologique est désormais une réalité avec le lancement par Meta et Ray-Ban d’une édition limitée de lunettes intelligentes, réalisée en partenariat avec la mythique équipe de Formule 1, la Scuderia Ferrari. Les passionnés de l’univers des courses et les adeptes d’objets connectés peuvent se réjouir de cette alliance qui promet une expérience alliant style et fonctionnalités avant-gardistes.

L’élégance signée Ferrari sur vos yeux

Les codes couleurs emblématiques de la Scuderia Ferrari sont au cœur de la conception de ces lunettes hors du commun. Disponibles en édition limitée, ces accessoires de luxe permettent de porter l’essence de Ferrari au quotidien, et de revendiquer un style qui allie tradition et modernité automobile. Voici ce qui distingue cette collection :

Un design épuré affichant fièrement les couleurs de la Scuderia

Une qualité de fabrication qui reflète le savoir-faire de Ray-Ban et de Ferrari

Un emballage co-brandé exclusif accentuant le sentiment de prestige

Meta AI with Vision : une révolution pour votre regard

La fonctionnalité phare de Meta AI with Vision s’invite dans ces lunettes révolutionnaires, et va au-delà de la simple prise de photo. Elle offre un assistant visuel intelligent capable d’interpréter aussi bien les demandes vocales que le contexte visuel de l’utilisateur. Ainsi, que ce soit pour rédiger une légende pour une photo, traduire un texte ou identifier un objet inconnu à l’autre bout du monde, Meta AI with Vision élargit les horizons des utilisateurs.

Appels vidéo et partage de vue grâce à WhatsApp et Messenger

Une autre caractéristique saisissante de ces lunettes est leur capacité à partager les perspectives visuelles en temps réel à travers les appels vidéo. Les applications WhatsApp et Messenger sont de la partie, permettant aux utilisateurs de partager instantanément leur champ visuel avec leurs proches, rendant chaque moment encore plus captivant et interactif.

L’exclusivité a un prix

Ces lunettes d’exception sont proposées à un tarif ajusté au marché français de 299 euros. Le coût intègre non seulement l’innovation technologique mais également la renommée des marques impliquées dans ce partenariat d’envergure. La valeur de ces lunettes ne réside pas uniquement dans leur performance mais aussi dans leur dimension symbolique de prestige et de modernité.

Disponibilité et points de vente

Faisant écho à la course de Miami 2024, ces lunettes seront disponibles à partir de la collection Printemps/Été 2024. Elles seront accessibles dans les boutiques Ray-Ban, sur leur site web ainsi que sur la plateforme en ligne de Meta. Voici comment se les procurer :

Recherchez les boutiques Ray-Ban participant à l’opération

Surveillez les annonces en ligne pour les achats directement sur le site de Meta

N’attendez pas, l’édition est limitée et la demande s’annonce forte

Une avancée pour Meta dans le domaine des accessoires connectés

L’introduction des lunettes connectées Ferrari x Ray-Ban marque une étape importante pour Meta dans le secteur des accessoires intelligents. Cette collaboration illustre la volonté de l’entreprise de s’associer à des marques de luxe pour asseoir sa présence sur ce marché en plein essor et de démontrer le potentiel de ses technologies d’intelligence artificielle appliquées au quotidien.

Pourquoi ces lunettes sont un must-have

Posséder une paire de lunettes connectées Ferrari x Ray-Ban n’est pas seulement un symbole de statut, ces lunettes sont une véritable prouesse technologique et esthétique. Voici pourquoi elles s’imposent comme un accessoire indispensable pour les amateurs de nouveautés high-tech :

Elles incarnent un partenariat unique entre des marques d’excellence

Elles incarnent un pas de géant dans l’intégration de l’IA dans notre quotidien

Elles offrent des fonctionnalités inédites pour enrichir l’expérience utilisateur

Elles sont le fruit d’une fusion entre tradition et modernité

Faites l’expérience d’un monde connecté avec plus de style, d’intelligence et d’exclusivité grâce aux lunettes Ferrari x Ray-Ban, où le futur de la technologie portable réside à la portée de votre regard.