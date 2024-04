Découvrez l’heure exacte de la révélation du trailer de ‘Joker: Folie à Deux’, le retour tant attendu !

Le come-back tant attendu d'un Joker plus musical que jamais

Quatre ans après avoir marqué les esprits, le Joker de Joaquin Phoenix revient sous les feux des projecteurs. Le compte à rebours est lancé, et c'est officiel : Warner Bros. a annoncé que le mardi 9 avril, nous aurons enfin un avant-goût de l'une des suites les plus prévues du cinéma moderne, Joker: Folie à Deux. La palette artistique s'enrichit avec l'ajout de Lady Gaga, qui endossera le rôle emblématique de la malicieuse Harley Quinn.

Dans l'attente fébrile du premier aperçu officiel

L'anticipation monte en flèche alors que le monde entier spécule sur le contenu de ce premier trailer. Traditionnellement associé à la grandeur des présentations de la CinemaCon à Las Vegas, le moment choisi pour dévoiler ce joyau n'est autre que lors du panel de Warner Bros., programmé entre 16 h et 18 h heure locale. Tandis qu'en France, il sera nécessaire de veiller jusqu'au petit matin pour assister en direct à cette révélation mondiale.

L'avant-première mondiale se fera en ligne, juste après la conférence.

Aux alentours de 18h30 heure locale, soit 3h30 du matin en Espagne, le trailer sera accessible à tous.

Pour agrémenter cette attente, un teaser des plus suggestifs a été diffusé, mettant en scène le Joker interprété par Phoenix dans une situation des plus dramatiques : attaché sous la pluie au Manicomio Arkham, oscillant entre rires déments et larmes profondes.

Une partition musicale qui annonce un tournant artistique audacieux

Bien que l'image torturée du Joker soit au centre des attentions, c'est une douce mélodie de piano qui se fait entendre en arrière-plan et qui attire notre curiosité. Ce détail sonore ne fait que confirmer ce qui avait été murmuré depuis longtemps : Joker: Folie à Deux sera bel et bien une comédie musicale. Un choix artistique aussi surprenant qu'intriguant auquel vient s'ajouter le talent vocal indéniable de Lady Gaga.

Sans divulguer trop d'éléments sur sa trame narrative, le film semble s'orienter vers une histoire d'amour corrompue par la folie. Sous l'influence toxique d'Arthur, son patient, Harley Quinn sombrera peu à peu dans une démence partagée où musique et passion rythmeront leur descente aux enfers.

Pour marquer les esprits et les oreilles, cette œuvre unique promet déjà une expérience cinématographique hors normes. La date à inscrire dans vos agendas ? Le 4 octobre prochain, jour où Joker: Folie à Deux investira nos salles obscures pour une représentation qui s'annonce déjà inoubliable.

Voter pour cet article