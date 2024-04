Découvrez tout sur l’iPhone 16 avant sa sortie: design révolutionnaire et performances époustouflantes!

L'attente est presque terminée pour les aficionados de la marque à la pomme. L'iPhone 16, annoncé pour septembre, promet de révolutionner encore une fois le monde des smartphones avec des innovations en matière de design, de fonctionnalités et une puissance accrue. Voici un tour d'horizon détaillé des informations qui circulent déjà sur ce futur bijou technologique.

Quels seront les modèles disponibles pour l'iPhone 16?



Il semblerait que la gamme iPhone 16 se décline en quatre variantes : l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, différenciés principalement par la taille de l'écran et l'autonomie de la batterie, ainsi que les versions plus haut de gamme, les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max. Ces derniers se distinguent par leur technologie d'écran ProMotion, un processeur plus robuste, un design distinctif et un ensemble de caméras améliorées.

iPhone 16 et iPhone 16 Plus : Idéal pour ceux qui recherchent performance et accessibilité.

iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max : Conçus pour les utilisateurs exigeants en quête d'excellence.

L'esthétique repensée du nouvel iPhone



L'apparence des modèles standard pourrait connaître une transformation notable. Des rumeurs suggèrent qu'Apple envisage une réorganisation des lentilles afin d'offrir une expérience vidéo immersive compatible avec les lunettes Vision Pro.

Ce changement pourrait impliquer un agencement vertical des caméras dans un module ressemblant à celui de l'iPhone X. Les matériaux resteraient similaires avec du verre mat à l'arrière et des bordures en aluminium, tandis que des couleurs inédites viendraient élargir la palette disponible.

Décryptage des écrans iPhone 16



Selon certaines sources, le modèle de base devrait arborer un écran OLED de 6,1 pouces, alors que le Plus monterait jusqu'à 6,7 pouces, tous deux offrant une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. Quant aux variantes Pro et Pro Max, elles bénéficieraient d'une augmentation légère de la taille d'écran due à une diminution encore plus prononcée des bordures externes.

Ecran OLED avec ProMotion sur les modèles Pro.

Nouveautés exclusives aux iPhone 16 Pro



Au-delà d'un design inchangé par rapport aux prédécesseurs, quelques nouveautés notables sont attendues telles qu'un nouveau bouton dédié à la photographie sur le modèle Pro. Apple proposerait aussi une palette colorimétrique enrichie avec notamment un nouveau doré opulent.

Puissance sous le capot: le processeur des nouveaux iPhone



Tout porte à croire que les modèles Pro seront équipés du chip A18 Pro offrant davantage de cœurs dédiés à l'intelligence artificielle. Pour les versions standard, Apple pourrait opter pour un processeur A17 ou introduire un nouveau chip A18 légèrement différent du modèle Pro.

L'intelligence artificielle prend les commandes dans l'iPhone 16



L'introduction d'iOS 18 apporterait son lot d'avancées en intelligence artificielle avec notamment des recommandations musicales personnalisées via Apple Music ou encore des suggestions dans iMessage. Siri gagnerait également en pertinence avec des réponses affinées.

Coup d'œil sur les avancées photographiques du duo iPhone 16 et 16 Pro



Bien que conservant probablement la configuration actuelle pour les caméras standards, Apple pourrait bouleverser le secteur avec son téléobjectif sur le modèle Pro offrant un zoom optique impressionnant. Un capteur ultra grand angle passerait à 48 mégapixels.

Date prévue pour la grande première de l'iPhone 16



Selon les habitudes annuelles d'Apple, on peut s'attendre à ce que l'iPhone 16 soit dévoilé début septembre. Bien que rien ne soit officiellement confirmé par Apple pour le moment, il est fort probable que cela se produise autour du 10 ou du 17 septembre.

Tarification estimée pour s'approprier le dernier-né d'Apple



iPhone 16 : À partir de 959 euros .

. iPhone 16 Plus : À partir de 1 109 euros .

. iPhone 16 Pro : À partir de 1 219 euros .

. iPhone 16 Pro Max : À partir de 1 469 euros.

