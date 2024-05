Démarchage téléphonique : Ne raccrochez pas au nez, adoptez une approche stratégique !

Le démarchage téléphonique incessant peut s’avérer être une véritable nuisance pour de nombreux consommateurs. Alors que la réaction immédiate serait souvent de raccrocher au nez des démarcheurs, il existe des méthodes plus efficaces pour mettre fin à ces appels indésirables. Découvrez comment vous pouvez gérer le démarchage téléphonique avec tact et efficacité.

Comprendre le contexte du démarchage



Le démarchage téléphonique est une pratique commerciale visant à contacter des particuliers par téléphone dans le but de vendre des produits ou services. Bien que réglementée, cette pratique peut rapidement se transformer en harcèlement, surtout quand les appels sont répétitifs et intrusifs. Les consommateurs sont souvent tentés de mettre fin à ces appels en raccrochant brusquement, mais cela peut avoir l’effet inverse et inciter les démarcheurs à rappeler.

La méthode Bloctel : une solution officielle



Inscrire son numéro sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique Bloctel est la première étape recommandée. Cela permet théoriquement de ne plus être contacté par les entreprises de démarchage. Cependant, l’efficacité de ce service est souvent remise en question par les utilisateurs qui continuent de recevoir des appels malgré leur inscription.

Inscription simple et gratuite

Doit être renouvelée tous les trois ans

Nécessite un suivi régulier et la signalisation des abus

Stratégies alternatives pour contrer le démarchage



Au-delà de l’inscription sur Bloctel, d’autres stratégies peuvent être mises en place :

Demandez explicitement à être retiré de la liste d’appels

Faites preuve de fermeté sans être impoli

Utilisez des applications ou filtres anti-démarchage disponibles sur vos appareils fixes et mobiles

L’utilisation d’applications comme Orange Téléphone, qui identifient et bloquent les numéros suspects, peut s’avérer très utile pour éviter le harcèlement téléphonique.

L’approche diplomatique : une technique infaillible ?



Rather than immediately hanging up on telemarketers, some consumers have found success in engaging in a polite but firm dialogue. This involves asking the telemarketer to remove their number from the call list and expressing disinterest in any offers. While this may not work every time, it often leads to a reduction in unwanted calls.