Dernière chance pour Office et Windows 10 : l’heure de la mise à jour a sonné !

Attention aux utilisateurs de Microsoft ! La fin du support pour Windows 10 et certaines versions d'Office approche à grands pas, signe qu'il est temps de préparer vos mises à jour.

Windows 10 et Office, un adieu programmé



Le compte à rebours a commencé pour les utilisateurs de Windows 10, le système d'exploitation qui a révolutionné la gestion des tâches quotidiennes sur PC depuis juillet 2015. Mais ce n'est pas tout, car le géant de la technologie annonce également que les versions Office 2016 et Office 2019 tireront leur révérence le même jour. Ces logiciels emblématiques ont atteint leur cycle de vie maximal et ne bénéficieront plus de correctifs de sécurité après le deadline fixé.

Date fatidique pour Office : que faire ?



C'est officiel : le 14 octobre 2025 marquera la fin du support étendu pour les suites bureautiques Office 2016 et Office 2019. À partir de cette date cruciale, aucune mise à jour de sécurité, aucun dépannage ni aucun support technique ne seront disponibles. Les options sont claires pour les utilisateurs : il faudra soit passer au modèle par abonnement proposé par Microsoft, soit acquérir une licence d'Office 2021 afin d'étendre le soutien jusqu'en octobre 2026.

Migrer vers un modèle d'abonnement récent (Microsoft 365)

Possibilité d'acheter Office 2021 pour prolonger le support

L'alternative consiste à continuer avec une version non supportée, mais attention : cela pourrait exposer votre ordinateur à des failles de sécurité critiques.

Risques liés à l'usage d'une version obsolète d'Office



L'utilisation prolongée d'une version désuète d'Office ou son emploi sur des systèmes opérationnels non mis à jour peut entraîner des soucis majeurs en termes de performances et fiabilité. Sans parler du danger accru face aux menaces informatiques en l'absence de mises à jour sécuritaires. Il est donc essentiel d'envisager une mise à niveau avant l'échéance.

Options disponibles pour les inconditionnels d'Office



Certains adeptes restent fidèles aux produits Microsoft malgré les alternatives cloud ou les solutions libres comme OpenOffice ou LibreOffice. Quant aux entreprises réticentes au changement, elles devront considérer une version longue durée (LTSC) pour leurs logiciels bureautiques.

Décryptage : comprendre l'EOL (End of Life) chez Microsoft



L'EOL, ou fin de vie utile, est une phase inévitable dans la vie des produits tech, indiquant qu'un produit ne sera plus maintenu après une date spécifique. Pour les logiciels Microsoft, cela implique :

Aucune nouvelle mise à jour de sécurité après EOL

Fin des correctifs hors sécurité et ajout de fonctionnalités

L'assistance technique prend fin avec EOL

Ainsi, les versions Office concernées par cette cessation sont celles sorties sous Office 16 : Office 2016 et Office 2019.

