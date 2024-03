Google Chrome devient beaucoup plus sûr grâce à sa dernière mise à jour

La dernière mise à jour de Google Chrome apporte de nombreuses améliorations en matière de sécurité, notamment une vérification automatique et proactive de la sécurité, des alertes pour les mots de passe compromis et un meilleur contrôle des permissions des sites web.

Amélioration du contrôle de sécurité

Google Chrome sera désormais beaucoup plus sécurisé grâce à sa dernière mise à jour. Le navigateur effectuera automatiquement et en arrière-plan une vérification de la sécurité pendant que vous utiliserez la version bureau. Selon Google, cette fonctionnalité permettra d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes potentiels.

De plus, Google a annoncé qu'il mettait en place de nouvelles fonctionnalités pour révoquer certains droits des sites que vous n'avez pas visités depuis longtemps. Parmi ces autorisations figurent l'accès à votre position géographique ou à votre microphone. Les utilisateurs recevront également une alerte proactive si les mots de passe enregistrés dans Google Chrome sont compromis ou si certaines extensions sont potentiellement nuisibles.

Alertes et notifications

Les alertes concernant les mots de passe compromis, les extensions malveillantes ou les permissions des sites web seront affichées dans le menu à trois points de Chrome. Google vous informera également si vous n'utilisez pas la dernière version du navigateur et si vous recevez un grand nombre de notifications provenant de sites avec lesquels vous n'interagissez pas, afin que vous puissiez les désactiver. L'objectif de ces changements est de rendre la vérification de la sécurité de Chrome plus «personnalisée et proactive».

Voici quelques exemples d'alertes que vous pourriez recevoir :

Vos mots de passe ont été compromis

Une extension est potentiellement nuisible

Les permissions d'un site nécessitent votre attention

Gestion de la mémoire et optimisation des performances

Google a également déclaré avoir ajouté plus de détails sur l'utilisation de la mémoire par vos onglets, par exemple la quantité de mémoire potentiellement économisée lorsque les onglets restent inactifs. «Nous avons facilité la spécification des sites qui doivent toujours rester actifs», a déclaré Sabine Borsay, chef de produit chez Chrome. Cette fonctionnalité a été introduite dans le but d'optimiser les performances du navigateur.

Pour activer le mode Économie de mémoire, vous devez accéder à la section «Performances» dans vos paramètres. Ces modifications seront mises en place cette semaine, selon Google.

Sauvegarde des groupes d'onglets et synchronisation entre appareils

Dans les prochaines semaines, Chrome permettra également aux utilisateurs de sauvegarder des groupes d'onglets afin qu'ils puissent y accéder depuis d'autres ordinateurs et reprendre facilement leurs projets. Les groupes d'onglets constituent un moyen pratique d'organiser et de gérer vos onglets dans Chrome, surtout si vous effectuez des recherches sur différents sites, par exemple pour trouver des cadeaux.

En outre, Google Chrome a récemment dévoilé un nouveau design après plusieurs années avec la même esthétique. Le changement s'est concentré sur la lisibilité et l'intégration entre ses couleurs. La société de Mountain View a également annoncé qu'elle préparait des fonctionnalités pour son navigateur basées sur Gemini, son nouveau et plus puissant modèle d'intelligence artificielle.

Suppression des cookies tiers à partir de 2024

Google prévoit de lancer en 2024 un test clé pour éliminer les cookies tiers dans Chrome. Ce blocage par défaut sera appliqué à 1 % des utilisateurs du navigateur dès janvier prochain. Google procédera ensuite à la suppression progressive des cookies au niveau mondial, sous réserve de l'approbation de l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA).

Si Google Chrome réussit à éliminer les cookies tiers, il se mettra au même niveau que Firefox, Brave et Safari. Ces derniers ont commencé à bloquer complètement les traqueurs en 2019 et 2020 respectivement.

