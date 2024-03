Google dévoile Gemini, son modèle d’IA le plus puissant à ce jour, et l’intègre à Bard et au Pixel 8 Pro

Google a récemment lancé Gemini, son modèle d'intelligence artificielle le plus avancé, qui sera intégré à Bard, son concurrent de ChatGPT, ainsi qu'au Pixel 8 Pro. Découvrez les trois versions de Gemini et leurs applications potentielles dans cet article.

Présentation des trois versions de Gemini

Gemini se décline en trois versions : Nano, Pro et Ultra. Chacune de ces versions est destinée à répondre à des besoins spécifiques en termes d'intelligence artificielle.- Gemini Nano : Cette version est axée sur l'efficacité du traitement et de l'exécution des tâches directement depuis un dispositif. Elle sera intégrée dans la version haut de gamme du Pixel 8 pour ajouter de nouvelles fonctionnalités.- Gemini Pro : Il s'agit d'une alternative intermédiaire que Google juge idéale pour une large gamme de tâches. Une version améliorée de ce modèle d'intelligence artificielle est désormais implémentée dans Bard.- Gemini Ultra : C'est la version la plus puissante et capable développée par Google pour accomplir des tâches complexes. Elle est conçue pour rivaliser avec GPT-4, développé par OpenAI.

Comparaison entre Gemini et GPT-4

Lorsque Google a présenté Gemini, il a mis en avant les performances de son modèle par rapport à celles de GPT-4. Dans la plupart des tests de performance, Gemini semble surpasser GPT-4.Selon Google, Gemini Ultra est le premier modèle à dépasser les experts humains en MMLU (compréhension massive de langages multitâches). Ce test évalue les connaissances générales et les compétences en résolution de problèmes dans 57 domaines tels que les mathématiques, la physique, l'histoire, le droit, la médecine et l'éthique. Gemini Ultra a obtenu un score impressionnant de 90,0 %.

Capacités avancées de Gemini

Gemini se distingue par ses capacités de raisonnement sophistiqué qui lui permettent d'analyser, de comprendre et d'extraire des informations facilement, quelle que soit la taille du volume de documents à traiter. En outre, en tant que modèle d'intelligence artificielle multimodal, il peut non seulement comprendre différents types d'entrées (texte, audio, vidéo, photos), mais aussi les traiter simultanément.De plus, Gemini offre des fonctionnalités améliorées pour une utilisation dans des environnements de programmation. Il peut comprendre, expliquer et générer du code de haute qualité dans plusieurs langages populaires tels que Python, Java, C++ et Go. Cette fonctionnalité place Gemini parmi les modèles leaders dans le monde du codage.

Focus sur la sécurité et l'évolutivité

Google a développé Gemini avec un accent particulier sur la sécurité et l'évolutivité. Le nouveau modèle d'intelligence artificielle comprend des filtres puissants pour limiter l'utilisation inappropriée de la technologie. Google a également collaboré avec des experts pour détecter les « points aveugles » qui pourraient être exploités à des fins malveillantes.

Déploiement de Gemini dans Bard et le Pixel 8 Pro

Comme mentionné précédemment, Google a choisi d'intégrer Gemini dans Bard et le Pixel 8 Pro. Dans le cas du smartphone, les premières fonctionnalités qui tireront parti de cette intelligence artificielle seront disponibles dès aujourd'hui grâce à une mise à jour.Deux fonctionnalités initiales sont alimentées par Gemini Nano : les réponses rapides sur Gboard pour WhatsApp et l'option de générer un résumé des enregistrements audio avec l'enregistreur de sons. D'autres fonctionnalités viendront s'ajouter au fil du temps.

Intégration future de Gemini dans d'autres produits Google

Google prévoit d'intégrer Gemini dans davantage de produits à court terme, notamment son moteur de recherche, Chrome, Duet AI et Google Ads. Il est probable que cela se fera via Gemini Pro, déjà utilisé dans Bard.Quant à Gemini Ultra, il faudra attendre un peu plus longtemps pour en profiter. Google prévoit de déployer cette version une fois les tests de sécurité et de fiabilité terminés. L'accès sera progressif, avec une disponibilité initiale pour certains clients, partenaires et développeurs sélectionnés.Enfin, Google envisage également de lancer une version avancée de son chatbot : Bard Advanced. Prévu pour débuter l'année prochaine, Bard Advanced tirera parti de la puissance de Gemini Ultra pour offrir des performances encore plus impressionnantes.

Voter pour cet article