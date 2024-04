Incroyable mais vrai : Gmail fête ses 20 ans et ce n’était pas une plaisanterie !

Une entrée fracassante dans le monde de l'email



Gmail, le service de messagerie lancé par Google, célèbre aujourd'hui ses 20 ans d'existence. Lorsque Gmail a fait son apparition sur la toile, nombreux étaient ceux qui pensaient à une farce, notamment parce que son annonce coïncidait avec le premier avril, jour des poissons d'avril. Cependant, il s'est avéré que l'offre était bien réelle et allait révolutionner notre façon de communiquer.

Lancement le 1er avril : un timing qui prête à confusion

Un gigaoctet de stockage : une offre inédite pour l'époque

Un changement radical dans les services de messagerie en ligne

De la méfiance à la domination du marché



Au fil des années, Gmail a su s'imposer comme le gestionnaire de courrier électronique le plus utilisé au monde. Avec ses multiples fonctionnalités innovantes et son intégration parfaite dans l'écosystème Google, il a changé la manière dont les individus et les entreprises gèrent leurs communications.

Intégration avec d'autres services Google

Fonctionnalités telles que le tri intelligent des emails

Une plateforme en constante évolution avec l'ajout régulier de nouvelles options

L'évolution continue du géant de l'email



Même deux décennies plus tard, Gmail ne cesse d'innover, offrant toujours plus d'espace de stockage et des fonctionnalités toujours plus poussées afin de répondre aux besoins changeants des utilisateurs. De sa capacité initiale d'un gigaoctet par compte utilisateur à l'introduction de puissants outils d'organisation et de sécurité, Gmail a toujours été à la pointe du progrès technologique.

D'une capacité d'1 Go à des comptes avec plusieurs téraoctets disponibles

Sécurisation accrue contre hameçonnage et logiciels malveillants

Outils d'intelligence artificielle pour aider à la gestion des emails

Voter pour cet article