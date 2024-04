Instagram bouleverse le monde des Réseaux Sociaux avec sa nouvelle mise à jour !

Découvrez comment Instagram revalorise la créativité et met les copycats au second plan avec son algorithme révolutionnaire. Un changement qui risque de transformer votre fil d’actualité !

Le contexte: une lutte pour la créativité

En 2020, Instagram a introduit Reels, s’engageant dans l’arène des vidéos courtes dominée par TikTok. La plateforme a pris une initiative décisive pour encourager la production de contenu original et freiner la prolifération des contenus agrégés, une tendance qui a pris de l’ampleur ces dernières années.

Des comptes de grande envergure et des pages dédiées aux memes se sont spécialisés dans l’agrégation de vidéos, privant les créateurs originaux de reconnaissance et de rétribution pour leurs travaux. Ainsi, Instagram déploie une nouvelle version de son algorithme afin d’intervenir dans cette problématique.

Les mesures d’Adam Mosseri contre les aggregators

Le PDG d’Instagram, Adam Mosseri, a annoncé une révision majeure de l’algorithme des Reels, à travers une vidéo explicative publiée sur son compte personnel. Le nouvel algorithme identifie et remplace automatiquement le contenu reposté dans les « Recommandations » par la vidéo originale.

Les vidéos agrégées ne seront pas supprimées mais marquées d’une étiquette renvoyant à la création originale.

Cette étiquette sera visible par tous les utilisateurs, établissant ainsi un lien direct avec le créateur initial.

Le but est de valoriser les contributeurs originaux et de réduire la visibilité des contenus non originaux.

L’élimination des aggregators des recommandations

Instagram va plus loin en écartant de ses recommandations les comptes aggregators, surtout ceux qui ont montré une tendance à publier fréquemment du contenu non original. Cependant, il y a une nuance importante :

Seuls les usagers qui n’ont pas « amélioré » le contenu seraient susceptibles d’être retirés des recommandations.

Les utilisateurs qui utilisent fréquemment la fonction « Remix » de Reels, similaire à la fonction « duet » de TikTok, ne devraient pas être affectés.

Une mise en œuvre progressive

Comme souvent avec les mises à jour Instagram, la fonctionnalité annoncée par Mosseri n’est pas mise en œuvre immédiatement, mais sera déployée dans les prochains mois. Cela laisse le temps aux utilisateurs de s’adapter et de réviser leur stratégie de contenu.

Il est essentiel pour les créateurs de contenu de comprendre ces changements et d’utiliser le temps restant pour maximiser la visibilité de leurs créations originales.

Impacts sur la communauté Instagram

La mise à jour présente plusieurs conséquences pour les utilisateurs d’Instagram :

Promotion du contenu original et récompense des créateurs authentiques.

Diminution de la visibilité des comptes qui se reposent principalement sur des contenus agrégés.

Incitation à l’utilisation de la fonctionnalité « Remix » pour collaborer et créer de manière plus interactive.

La démarche d’Instagram reflète une tendance plus large dans le monde des médias sociaux, où la valeur est de plus en plus placée sur l’unicité et l’innovation.

Que signifie cette mise à jour pour l’avenir des créateurs ?

Les créateurs de contenu sur Instagram devraient voir cette mise à jour comme une opportunité de se démarquer en mettant leurs talents créatifs en avant :

Les vidéos originales seront plus susceptibles d’apparaître dans la section des vidéos recommandées.

Les créateurs ont un avantage concurrentiel si leur contenu est engagent et unique.

Il s’agit d’une incitation à innover et à explorer de nouvelles façons de capturer l’attention du public.

Le monde des réseaux sociaux évolue rapidement, et Instagram prend des mesures significatives pour rester au sommet de la créativité numérique. En récompensant les créateurs originaux et en décourageant le regroupement de contenu non personnalisé, Instagram affiche son engagement pour une plateforme dynamique et riche en contenu authentique.

Ainsi, préparez-vous à vivre une nouvelle ère où la créativité n’est pas seulement encouragée, mais aussi essentielle pour sortir du lot et construire une véritable communauté engagée autour de vos créations. Prenez les devants et laissez votre marque dans l’Univers Instagram !