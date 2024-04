iPhone 16 Pro : une révolution d’écran sans surcoût ?

Coup de tonnerre dans le monde de la tech : Apple pourrait bien révolutionner l'expérience visuelle avec son nouveau bijou, l'iPhone 16 Pro, tout en gardant le cap sur les prix. Voici ce que nous savons.

Nouveaux horizons pour les écrans des iPhone 16



La firme de Cupertino ne cesse de surprendre. Pour 2024, des rumeurs suggèrent que les dimensions des écrans des modèles iPhone vont connaître un tournant inédit. Exit la monotonie des tailles identiques, chaque nouveau modèle pourrait afficher sa propre singularité. Si l'on en croit les sources du milieu, cette innovation serait marquée par un agrandissement notable des modèles Pro, tandis que les versions standard conserveraient des dimensions plus classiques, à savoir 6,1 et 6,7 pouces respectivement.

Loin d'être anodine, cette divergence représenterait une première depuis que la marque propose quatre modèles simultanément. Mais qu'en est-il des implications techniques ? Les discussions entre Apple et les géants Samsung et LG laissent présager une mise à jour majeure dans la conception même des écrans.

Des bords toujours plus fins



Innovation chez Apple : augmentation prévue de 0,2 pouces pour les écrans Pro.

Le modèle iPhone 16 Pro passerait à une diagonale de 6,27 pouces.

Pour le grand frère iPhone 16 Pro Max, on parle d'un bond jusqu'à 6,85 pouces.

Le secret de ces nouvelles mesures ? Une stratégie axée sur la réduction drastique des bordures. Un détail qui n'est pas sans conséquence puisque cela signifie repenser entièrement l'intégration des composants au sein de ces fameux biseaux noirs. Et si Samsung et LG admettent la complexité du défi à relever, notamment pour le bisel inférieur où se concentrent les circuits intégrés essentiels à l'affichage, ils semblent néanmoins prêts à innover.

Avec un second fournisseur pour ces composants délicats, LG ouvre la voie à une fabrication plus économique et donc potentiellement profitable pour Apple.

L'équilibre prix-performance maintenu ?



Alors que les adeptes du haut de gamme craignent souvent l'inflation lors du passage à une nouvelle génération, il semblerait que l'iPhone 16 Pro et son variant Max conservent leur tarification actuelle malgré ces avancées. Un choix stratégique qui pourrait séduire davantage de consommateurs attirés par un rapport qualité-prix optimisé. Toutefois, rappelons-le, ces informations concernent avant tout le coût des composants pour LG et Samsung et non celui final du produit pour le consommateur.

Cette spéculation laisse entrevoir une volonté d'Apple de continuer à offrir plus sans nécessairement demander plus. Reste à voir si cette prouesse technique se traduira effectivement par un maintien du prix ou si elle sera compensée ailleurs…

Voter pour cet article