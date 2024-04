L’avenir incertain de Jon Snow : le spin-off de Game of Thrones annulé

Le destin de Jon Snow reste en suspens après l'annulation inattendue du spin-off de Game of Thrones

Une série très attendue désormais abandonnée



L'univers impitoyable de Game of Thrones continue d'alimenter les conversations et les espoirs des fans, notamment à travers les projets d'extensions de la saga par des séries dérivées. L'intérêt se portait tout particulièrement sur un personnage central, Jon Snow, dont les aventures postérieures à la série mère devaient être explorées dans un spin-off spécialement dédié. Cependant, le projet a été arrêté net dans son élan.

HBO avait envisagé une suite directe pour Jon Snow.

Le projet a été mis à l'écart faute d'une trame narrative convaincante.

La déception est palpable chez les fervents supporteurs du personnage.

Les raisons derrière cette décision abrupte



Cette annulation soudaine laisse présager un certain désarroi au sein de la production. Selon les révélations, c'est l'absence d'une histoire suffisamment entraînante qui aurait conduit à cette issue malheureuse. La série en développement précoce n'aurait pas réussi à captiver l'imagination des créateurs ni à promettre une intrigue susceptible de satisfaire les attentes élevées des spectateurs.

L'acteur britannique emblématique du rôle, Kit Harington, a exprimé son ressenti vis-à-vis de cet arrêt prématuré. Malgré la réticence initiale à discuter publiquement du projet afin d'éviter fuites et spéculations, il confirme désormais que le spin-off n'est plus dans les plans immédiats de HBO.

Le futur des séries dérivées de Game of Thrones



Bien que ce chapitre se ferme pour Jon Snow, HBO ne manque pas d'autres initiatives pour enrichir l'héritage de Game of Thrones. La preuve en est avec le succès retentissant de la première saison de House of the Dragon, qui renforce l'attente autour de sa deuxième saison prévue pour juin. D'autres projets sont également en cours, tels que ‘Le Chevalier Errant', ou encore ‘9 Voyages', qui sera proposée sous forme animée.

‘La Maison du Dragon' continue sur sa lancée triomphale.

HBO multiplie les préquelles tirées de l'imposant matériau littéraire disponible.

Cependant, une série consacrée à Jon Snow aurait nécessité une écriture originale sans repères livresques précis, un défi non négligeable au vu des critiques mitigées adressées aux dernières saisons écrites indépendamment des œuvres de George R.R. Martin.

L'espoir persiste malgré tout



Kit Harington laisse néanmoins une porte ouverte quant à un éventuel retour du projet sur le devant de la scène, bien que rien ne soit moins sûr. Il semble que HBO souhaite avant tout explorer et épuiser toutes les possibilités offertes par les préquelles avant d'envisager s'aventurer plus loin dans la chronologie narrative du monde créé par Martin.

