Les Nike SB Dunk Low “City of Style” : l’élégance parisienne s’invite sur les skateparks !

Découvrez les Nike SB Dunk Low “City of Style”, le must-have de la saison qui capture l'esprit de Paris dans une sneaker !

L'héritage d'une icône revisitée pour les skateurs



Depuis leur apparition en 2002, les Nike SB Dunk Low se sont imposées comme une référence incontournable parmi les aficionados de sneakers. Directement inspirées des légendaires Dunk High de 1985, ces chaussures ont été méticuleusement repensées pour répondre aux besoins spécifiques du skateboard. Ce qui distingue cette silhouette c'est son design fonctionnel, offrant des semelles renforcées et un acolchoamento supplémentaire pour faire face à l'intensité du skate.

Mais ce n'est pas uniquement leur aspect pratique qui a séduit : au fil des ans, les Nike SB Dunk Low ont multiplié les variations de designs, s'érigeant en véritables icônes culturelles.

“City of Style” : un hommage stylisé à Paris



Inspiration directe de la ville lumière et de son influence olympique.

Design unique alliant tradition et modernité avec des motifs emblématiques de la mode parisienne.

Cette nouvelle déclinaison, baptisée “City of Style”, prévue pour le 22 avril prochain, ne manque pas d'originalité. Elle puise son essence dans l'atmosphère raffinée des rues parisiennes et se pare d'une esthétique empreinte des traditions et innovations stylistiques propres à la capitale française.

Une conception artistique révélant l'esprit parisien



Les premiers visuels ont suscité un vif intérêt dès leur divulgation en décembre dernier. La fusion entre la dimension athlétique de la silhouette et ses finitions soignées est frappante. Avec sa semelle en caoutchouc couleur voile de bateau (Sail), son intérieur azur et ses touches xadrez marron et beige, elle incarne élégance et performance.

Ce modèle se distingue également par son effet “strip-away”, un parti pris design qui laisse apparaître, au fil de l'usure, une base rouge éclatante sur différentes parties du sneaker, dont le collier et le garde-boue. Cette caractéristique garantit une évolution esthétique au gré des sessions de skate, révélant progressivement un pan caché du caractère audacieux du modèle.

Lancement anticipé : un succès fracassant



L'engouement pour les Nike SB Dunk Low “City of Style” a été confirmé par leur succès fulgurant lors d'une vente anticipée via l'application SNKRS le 10 avril : rupture de stock instantanée ! Un signal fort de l'attente générée autour de cette sortie exceptionnelle.

Pour ceux qui auraient manqué cette opportunité, marquez vos calendriers : elles seront disponibles sur les plateformes officielles à partir du 22 avril au prix public conseillé d'environ 120 euros.

