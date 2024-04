Marchez avec style et gourmandise : les Crocs spéciales Pringles débarquent pour révolutionner votre garde-robe !

Une alliance inédite entre mode et snacking vient de voir le jour, marquant les esprits par son originalité et sa praticité. Les amateurs de grignotage nomade seront conquis par cette création audacieuse qui unit deux géants : Pringles et Crocs. Découvrons ensemble cette collection croustillante qui met à l'honneur la célèbre marque de chips.

Quand snacking rime avec tendance



Nombreux sont ceux qui se délectent de chips à toute heure du jour. Abordables, savoureuses et pratiques, elles constituent la pause gourmande idéale. Pringles, marque mondialement reconnue, se distingue par une fabrication originale : loin des traditionnelles tranches de pommes de terre, ses produits sont élaborés à partir d'une pâte déshydratée, conférant cette forme et texture caractéristiques.

Évoluant au fil des années, Pringles a su se démarquer grâce à son esthétique distinctive et sa diversité gustative. Une évolution telle qu'aujourd'hui, la marque s'invite littéralement à nos pieds grâce à une collaboration épique avec la fameuse enseigne Crocs.

L'innovation aux pieds des amateurs de chips



Lancée mi-avril, cette série limitée fait déjà parler d'elle. Elle comprend des claquettes, des sabots et même des bottes intrigantes conçues pour allier le confort de la marche à la fonctionnalité d'emporter votre encas préféré.

Au centre de l'attention, les bottes Pringles x Crocs Classic Crush. Imaginées en beige orné du rouge emblématique de Pringles, elles arborent une pochette spéciale sur la tige, parfaitement dimensionnée pour y glisser une boîte de chips. De quoi avoir son snack favori toujours sous la main !

Des designs aux couleurs des saveurs iconiques



Sabots rouges et oranges pour le goût Original.

Variants bleus et verts évoquant les saveurs Sour Cream & Onion et Salt & Vinegar.

Claquettes en noir et blanc aux accents rétro inspirés par Mr. P, l'emblème de Pringles.

Ajoutons que chaque paire peut être personnalisée avec des pines Jibbitz supplémentaires pour un style encore plus personnel.

Où se procurer ces pièces exclusives ?



Uniquement disponibles sur le site web officiel de Crocs, ces créations exclusives affichent des tarifs variant entre 50 euros pour les claquettes et 100 euros pour les bottes stylées Pringles x Crocs.