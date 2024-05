Marre de votre fil d’actualité Instagram ? Voici comment réinitialiser l’algorithme pour voir ce qui vous plaît vraiment !

Si votre expérience sur Instagram ne vous satisfait plus, il est peut-être temps de réinitialiser l’algorithme. Découvrez comment ajuster votre fil d’actualité pour qu’il reflète davantage vos intérêts actuels.

Comprendre l’algorithme d’Instagram

L’algorithme d’Instagram est conçu pour vous montrer les contenus qui, selon ses calculs, sont les plus susceptibles de vous intéresser, basés sur vos interactions passées. Cependant, si vos goûts ont évolué, l’algorithme peut continuer à vous proposer des contenus devenus inintéressants.

Interactions clés : Likes, commentaires, temps de visionnage, et fréquence de visite influencent le contenu que vous voyez.

Étape 1 : Nettoyer votre historique d’interactions

Pour modifier votre fil d’actualité, commencez par nettoyer votre historique d’interactions. Cela comprend les posts que vous avez aimés, les commentaires que vous avez laissés et les profils que vous avez consultés.

Suppression des likes et commentaires : Allez dans les paramètres de votre compte, trouvez l’historique des interactions et commencez à supprimer ceux que vous jugez non pertinents.

Étape 2 : Modifier vos interactions

Une fois que vous avez nettoyé votre historique, il est temps de reconfigurer vos interactions pour aider l’algorithme à comprendre vos nouveaux intérêts.

Liker activement : Commencez à liker et à commenter activement les posts qui reflètent vos intérêts actuels.

Étape 3 : Gérer votre temps sur l’application

La manière dont vous utilisez Instagram influence également ce que l’algorithme vous montre. Un usage réfléchi peut favoriser une meilleure adaptation de l’algorithme à vos préférences.

Temps passé sur les posts : Instagram note le temps que vous passez sur chaque post. Linger plus longuement sur les contenus qui vous intéressent vraiment.

En suivant ces étapes, vous pouvez effectivement réinitialiser et influencer l’algorithme d’Instagram pour qu’il soit plus en phase avec vos intérêts et préférences actuels. Gardez à l’esprit que ces changements prendront un peu de temps pour devenir apparents, alors soyez patient et persist

ant avec vos nouvelles interactions. Prenez contrôle de votre expérience Instagram et faites en sorte que chaque scroll soit un plaisir.