Optimisez votre navigation sur Android : Changez vos DNS pour plus de sécurité et de rapidité

Vous utilisez un smartphone sous Android et cherchez à améliorer votre expérience en ligne ? Découvrez comment changer vos serveurs DNS pour accéder à un web plus rapide et sans censure.

Pourquoi modifier les serveurs DNS sur votre appareil Android ?



Les serveurs Domain Name System (DNS) jouent un rôle crucial dans la navigation sur Internet. Ils traduisent les noms de domaine faciles à retenir que nous saisissons dans nos navigateurs en adresses IP que les machines peuvent comprendre. Cependant, le choix du fournisseur DNS peut influer sur la vitesse de chargement des pages web et sur la protection de votre vie privée.

De nombreux utilisateurs ignorent que leur smartphone Android permet de changer facilement ces paramètres DNS. En optant pour des serveurs reconnus pour leur rapidité et leur politique de confidentialité stricte, vous pouvez non seulement accélérer l’accès aux sites, mais également éviter le pistage et les restrictions géographiques.

Étape par étape : Comment changer les DNS sur Android



Ouvrez les Paramètres de votre appareil Android.

de votre appareil Android. Sélectionnez l’option Réseau et Internet .

. Faites défiler vers le bas jusqu’à la section DNS privé .

. Cliquez sur l’option Nom hôte du fournisseur DNS privé .

. Saisissez le nom d’hôte du serveur DNS que vous souhaitez utiliser.

Pour cette opération, il est important de connaître au préalable le serveur DNS que vous souhaitez utiliser. Des fournisseurs réputés tels que French Data Network (FDN), Cloudflare, ou encore Google DNS, offrent des services sécurisés et performants, avec des protocoles tels que le DNS over TLS (DoT), qui chiffre vos requêtes pour une meilleure sécurité.

L’activation du mode DNS privé est accessible depuis la version 9 d’Android (Pie). Si votre téléphone est plus ancien, il se pourrait qu’il ne prenne pas en charge cette fonctionnalité. Une fois activée, cette option sécurise vos requêtes DNS grâce au chiffrement, contribuant ainsi à protéger votre navigation contre toute surveillance indésirable.

Solutions alternatives : Les applications dédiées au changement de DNS



Pour ceux qui trouvent la manipulation manuelle des paramètres DNS trop complexe, il existe des applications dédiées qui simplifient ce processus. Des options telles que ‘1.1.1.1 + WARP: Safer Internet’ par Cloudflare ou encore ‘Quad9 Connect’ facilitent grandement le changement des serveurs DNS depuis votre appareil mobile.

Ces applications sont disponibles sur Google Play Store et offrent une interface utilisateur intuitive pour sélectionner rapidement un serveur DNS sécurisé sans avoir besoin d’accéder aux paramètres internes d’Android.