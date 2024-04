Plongée addictive dans l’univers Star+: cinq séries incontournables à dévorer sans modération!

Vous cherchez des séries captivantes pour vos soirées cocooning ? Découvrez cinq pépites de Star+ qui vous feront vivre des émotions fortes dès le premier épisode !

La révolution du streaming avec Stranger Things



L'avènement de Stranger Things le 15 juillet 2016 a marqué un tournant décisif dans l'histoire de Netflix et du streaming par abonnement. La série a introduit une nouvelle ère du binge-watching, permettant de visionner d'affilée tous les épisodes d'une saison. Des séries telles que House of Cards et The Orange is the new black, déjà populaires pour leurs saisons disponibles en bloc, ont ouvert la voie, mais c'est avec Stranger Things que le phénomène a pris toute son ampleur. La conception même de la série, avec des cliffhangers haletants à la fin de chaque épisode, a transformé les habitudes de consommation des spectateurs et prouvé l'aptitude du streaming à offrir une expérience narrative dense et continue.

Découvrez Star+ et son catalogue exclusif



Accès aux meilleures séries et films exclusifs tels que Alien , Les Simpson , X-Men , et The Walking Dead .

, , , et . Séries originales locales Star Originals.

Toute l'action sportive d'ESPN, incluant LaLiga, la Champions League ou encore la NBA.

Avec un abonnement à Star+, profitez d'un contenu riche et varié. Malgré sa disponibilité limitée à l'Amérique latine, il est possible de s'y abonner pour bénéficier d'une offre complète.

Sélection exclusive : cinq séries Star+ pour vos week-ends binge-watching



Aujourd'hui, les plateformes en ligne continuent de proposer des saisons complètes captivantes. Et si certains optent pour un retour au format traditionnel avec un épisode par semaine, c'est pour garder le public accroché plus longtemps. Voici donc une sélection non exhaustive des meilleures séries disponibles sur Star+, que vous choisissiez de les savourer semaine après semaine ou en marathon intensif :

Vanderpump Villa : Lujos y secretos



Ce reality show propose une immersion dans la vie trépidante d'employés logés sous le toit d'un château français exclusif. Sous la surveillance de Lisa Vanderpump, connue pour The Real Housewives of Beverly Hills, ils devront se battre pour leur place dans ce monde de luxe et de secrets.

Lo que sea, cuando sea



Dans cette série brésilienne intrigante, une agence promet d'exaucer tous vos désirs contre un futur service rendu sans poser de questions. Mais attention, derrière cette façade se cachent des conséquences inattendues qui se révèlent au fil des épisodes…

Sand Land: The Series



Inspirée par l'oeuvre post-apocalyptique d'Akira Toriyama, cette série explore un monde ravagé où l'eau est devenue le trésor le plus précieux. Entre quête légendaire et humour caractéristique de Toriyama, suivez cette aventure extravagante sur Star+.

El heredero imposible



Kang In-ha découvre qu'il est l'héritier illégitime d'un puissant conglomérat. Toutefois, entre rejet familial et ambition démesurée, il devra naviguer dans un combat acharné pour revendiquer ce qu'il estime être sien.

Life & Beth



Amy Schumer incarne Beth qui semble avoir tout pour être heureuse mais ne l'est pas. Une quête intérieure commence alors lorsqu'elle retourne chez elle pour trouver les réponses à ses interrogations existentielles.

Voter pour cet article