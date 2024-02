Prolongez la vie de votre batterie avec ce paramètre méconnu de Google Chrome

Google Chrome 108 intègre désormais un mode économie d'énergie, bien que son activation doive se faire via les flags pour le moment. Découvrez comment activer cette fonctionnalité cachée et préservez l'autonomie de votre batterie.

Un mode économie d'énergie intégré à Google Chrome 108

Le navigateur web Google Chrome est le plus populaire pour de nombreuses raisons, mais il est également connu pour être gourmand en ressources et en énergie. Chaque onglet ouvert et chaque extension active contribue à réduire l'autonomie de la batterie. Auparavant, il fallait recourir à diverses astuces pour contourner ce problème. Désormais, avec la version 108 de Google Chrome, un mode économie d'énergie est intégré et accessible aux utilisateurs avertis.

Selon How-To-Geek, Google a déployé cette nouvelle fonctionnalité dans Chrome 108. Lorsque vous activez le mode économiseur d'énergie, Chrome préserve votre batterie en minimisant son activité en arrière-plan, les visuels et le taux de rafraîchissement. Il est donc possible que les animations et le défilement soient moins fluides et que Chrome soit légèrement moins rapide. Toutefois, cela peut être un compromis acceptable pour ceux qui souhaitent prolonger l'autonomie de leur batterie.

Comment activer le mode économie d'énergie dans Chrome 108

Pour activer cette fonctionnalité, vous devez d'abord mettre à jour Chrome en version 108 (ou ultérieur). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez forcer la mise à jour en cliquant sur les trois petits points dans le coin supérieur droit, puis Aide > À propos de Google Chrome. Cliquez sur Redémarrer une fois que Chrome a installé la mise à jour.

Ensuite, il faut activer l'option via la page des flags. Google lance ses nouvelles fonctionnalités expérimentales via des flags lorsque celles-ci ne sont pas suffisamment abouties pour le grand public, mais qu'elles sont globalement fonctionnelles et utilisables par les utilisateurs aguerris. Il est important de noter que modifier ces paramètres peut influer grandement sur le comportement de votre navigateur et ses données.

Tapez chrome://flags dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.

dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée. Cliquez sur le champ Search flags et tapez battery pour trouver Enable the battery saver mode feature in the settings (#battery-saver-mode-available).

et tapez pour trouver (#battery-saver-mode-available). Cliquez sur Default , changez à Enabled et cliquez enfin sur Relaunch pour redémarrer le navigateur.

, changez à et cliquez enfin sur pour redémarrer le navigateur. Une fois que Chrome est de nouveau ouvert, allez dans les Paramètres et cliquez sur l'onglet Performances pour trouver l'option Économiseur d'énergie.

Dans les paramètres de l'économiseur d'énergie, vous avez deux options :

Activer l'économiseur d'énergie uniquement lorsque le niveau de batterie est inférieur ou égal à 20 %.

Activer l'économiseur d'énergie lorsque l'ordinateur est débranché.

Une icône de rallonge électrique pour gérer l'économiseur d'énergie

Une fois activée, la fonctionnalité d'économie d'énergie se matérialise par une icône de rallonge électrique dans la barre de menu du navigateur. Depuis cet emplacement, vous ne pouvez pas basculer entre les différents modes économiseurs d'énergie, mais vous pouvez désactiver complètement cette fonction. Cela peut être pratique si vous n'en avez plus besoin et que vous souhaitez retrouver les performances normales de Chrome.

Pour l'instant, il est difficile de mesurer précisément l'efficacité de ce mode économie d'énergie dans la préservation de l'autonomie. Toutefois, il vaut la peine d'être testé si vous cherchez à prolonger un peu plus la durée de vie de votre batterie sur votre ordinateur portable.

En résumé, Google Chrome 108 offre enfin une option pour aider à préserver l'autonomie de la batterie en limitant certaines fonctionnalités du navigateur. Bien que cette fonctionnalité ne soit pas encore disponible directement dans les paramètres et doive être activée via les flags, elle constitue une avancée intéressante pour les utilisateurs soucieux de préserver leur batterie.

Voter pour cet article