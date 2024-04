La controverse d'AstraZeneca atteint les tribunaux



Une affaire judiciaire sans précédent a émergé impliquant la multinationale pharmaceutique AstraZeneca, suite à la plainte d'une femme allemande âgée de 33 ans. Cette dernière, ayant souffert d'une thrombose après l'administration du vaccin contre la COVID-19, accuse le géant pharmaceutique de dommages liés aux effets secondaires du vaccin. La justice a pris la décision de contraindre AstraZeneca à révéler publiquement toutes les informations disponibles concernant cet effet indésirable ainsi que d'autres potentiels associés au vaccin.

Le contexte de la vaccination AstraZeneca



Depuis son introduction sur le marché, le vaccin AstraZeneca a été au cœur des débats et controverses. Il fut un temps suspendu dans plusieurs pays en raison de rapports faisant état d'un nombre plus élevé de cas de thrombose par rapport à d'autres vaccins. Toutefois, il convient de souligner que les essais cliniques menés par AstraZeneca ont suivi les procédures réglementaires et scientifiques appropriées. Les raccourcissements constatés ne concernaient pas ces essais mais plutôt des formalités administratives afin que le vaccin soit disponible aussi rapidement que possible.

Suivi post-commercialisation des effets secondaires



Phase IV des essais cliniques : surveillance des effets une fois le médicament distribué à grande échelle.

Analyse des premiers cas : AstraZeneca a examiné les premières alertes sur des thromboses potentiellement liées à la vaccination.

Rapport sur l'incidence : instances sanitaires internationales rapportant une faible incidence relative aux bénéfices apportés par la vaccination.

Comparaison avec les risques habituels de thrombose



Des recherches ont été effectuées pour déterminer si l'incidence des cas de thrombose après vaccination était supérieure à celle constatée sans vaccination. L'étude menée par des scientifiques danois entre 2010 et 2018 suggère que l'incidence n'était pas significativement différente, indiquant que la causalité avec le vaccin n'était pas établie.

L'évaluation du risque comparatif



Fármacos y trombosis: Des médicaments tels que les contraceptifs oraux présentent un risque connu et documenté de thrombose.

Infection par le SARS-CoV-2 : Les complications liées à l'infection incluent un taux plus élevé de cas de thromboses comparativement au vaccin.

Les conséquences juridiques et sanitaires



L'exigence judiciaire imposée à AstraZeneca ne signifie pas que la firme est reconnue coupable. La demanderesse réclame une indemnisation substantielle pour préjudices subis et futurs. Bien que chaque cas individuel soit tragique, il est impératif de considérer également le nombre important de vies sauvées grâce à la vaccination globale contre la COVID-19.

