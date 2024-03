Révolution créative à portée de main : Adobe lance Firefly, l’IA générative sur mobile avec Express !

Découvrez la nouvelle ère de la création mobile : Adobe dévoile l'Intelligence Artificielle générative avec Firefly intégrée dans Express, pour une expérience innovante et accessible partout, à tout moment.

Adobe Firefly : une révolution technologique

L'entreprise Adobe, reconnue pour ses solutions créatives avant-gardistes, franchit un cap significatif en matière d'innovation. Avec le déploiement de Firefly, sa plateforme d'Intelligence Artificielle générative (IA), directement sur les applications mobiles, elle propose une véritable première mondiale. La promesse ? Transformer radicalement le processus de création graphique et visuelle grâce à des outils auparavant inaccessibles sur les smartphones et tablettes.

Insertion intuitive d'éléments dans vos images

Fonctionnalités avancées de retouche photo

Options de personnalisation et de création sans précédent

L'app Express : une palette créative complète sur votre mobile

L'application Express, connue pour son interface conviviale et ses puissants outils de conception, s'enrichit donc des fonctionnalités IA offertes par Firefly. Désormais, il est possible d'émettre des commandes textuelles simples pour générer des images, modifier des arrière-plans ou insérer des objets spécifiques avec une aisance remarquable.

Cette intégration offre notamment :

Génération d'image par commande textuelle

Édition vidéo fluide et intuitive

Outils avancés pour les contenus destinés aux réseaux sociaux

‘Quick Actions', l'édition instantanée à portée de doigt

Au cœur de cette innovation se trouve la fonction ‘Quick Actions', un système permettant d'exécuter rapidement des modifications complexes telles que la suppression d'un arrière-plan ou le redimensionnement d'une image par un simple appui. L'édition graphique devient ainsi plus rapide et plus accessible que jamais.

Avec ces actions rapides, vous pouvez :

Supprimer instantanément des arrière-plans complexes

Redimensionner vos images en quelques tapotements

Insérer ou remplacer des éléments graphiques facilement

Creative Cloud intégré pour les professionnels exigeants

Pour les professionnels du design et de la création graphique, l'intégration avec Creative Cloud est une aubaine. Les utilisateurs peuvent importer leurs projets depuis Illustrator ou Photoshop directement dans Express, leur permettant ainsi de poursuivre leur travail en déplacement avec toutes les ressources nécessaires.

Cette intégration facilite :

L'accès à vos projets Creative Cloud en tout lieu

Une continuité dans votre travail créatif sans interruption

Tarification attractive pour un accès premium à Express

Durant la phase bêta actuelle, Adobe offre un accès gratuit aux options premium d'Express. Une opportunité séduisante pour tester sans frais ces outils révolutionnaires. À terme, un abonnement mensuel serait envisagé aux alentours de 10 euros par mois – un prix qui reflète le potentiel immense offert par ces nouvelles capacités créatives sur mobile.

