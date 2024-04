Révolution dans la mode : les Crocs Pringles, quand le snack s’invite à vos pieds !

Les Crocs rencontrent Pringles pour une collaboration culinaire inédite

Une collaboration croustillante entre deux géants



Préparez-vous à croquer la mode avec un grain de sel ! La célèbre marque de chaussures Crocs s'associe au géant des snacks Pringles pour une collaboration qui ravira les fans des deux marques. Connue pour ses innovations audacieuses, Crocs nous surprend une fois de plus avec cette association gustative et vestimentaire.

Une fusion entre le confort des chaussures Crocs et le goût iconique des chips Pringles.

Une idée originale qui bouscule les frontières traditionnelles de la mode.

Des chaussures qui portent l'emblème du snack



Dévoilée le 17 avril dernier, cette série limitée comprend des sandales, des sabots et même des bottes insolites conçues aussi bien pour la marche que pour transporter votre en-cas préféré. Les bottes Pringles x Crocs Classic Crush, pièces maîtresses de la collection, arborent une couleur beige rehaussée du rouge emblématique de Pringles et d'une poche spéciale pour y glisser une boîte de chips.

Crocs rend hommage aux amateurs de snacks à travers le monde.

Chaque paire est un clin d'œil à un parfum différent proposé par Pringles.

Pour tous les goûts et toutes les envies



Que vous soyez adepte du classique ou amateur d'exotisme gustatif, il y en a pour toutes les papilles. Les sabots se déclinent en rouge et orange pour le goût Original, tandis que bleu et vert évoquent les saveurs Sour Cream & Onion et Salt & Vinegar. Quant aux sandales noires et blanches, elles offrent un design vintage inspiré de Mr. P, le célèbre mascotte de Pringles, avec en prime des pin's Jibbitz pour personnaliser à souhait votre paire.

L'assortiment varié traduit l'univers coloré et diversifié de Pringles.

Un hommage appuyé au design rétro au travers d'accessoires tendance.

L'exclusivité au bout des doigts… ou plutôt des pieds



Rendez-vous sur le site officiel de Crocs pour acquérir ces créations uniques. Avec des prix s'échelonnant de 50 euros pour les sandales à 100 euros pour les bottes innovantes, cette collection édition limitée est accessible exclusivement en ligne. Ne ratez pas l'occasion d'allier style et gourmandise dans votre garde-robe !

Une collection disponible uniquement sur la plateforme Crocs, gage d'exclusivité.

Tarifs adaptés à chaque modèle offrant un rapport qualité-prix intéressant.