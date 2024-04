Saisissez l’occasion : Microsoft Office 2021 Pro à seulement 25,75€ – Une révolution tarifaire à durée limitée!

Une licence Microsoft Office à vie pour moins de 30€, est-ce possible?



Le monde des licences logicielles est souvent perçu comme complexe et onéreux. Pourtant, une révolution tarifaire est en cours, permettant d'obtenir des licences de Microsoft Office 2021 Pro à des prix défiant toute concurrence. Les utilisateurs peuvent désormais bénéficier d'un accès permanent aux outils bureautiques essentiels sans se ruiner.

Licence Microsoft Office 2021 Pro: une seule fois pour toujours.

Nouvelles fonctionnalités et expérience utilisateur améliorée.

Compatibilité avec les dernières mises à jour et innovations Microsoft.

Microsoft Office, avec ses différentes versions, reste le leader incontesté des suites bureautiques grâce à sa capacité à évoluer et s'adapter aux besoins des utilisateurs. Comparons les dernières versions disponibles sur le marché.

Comparaison entre les éditions: Office 2019 vs Office 2021



Analysons les différences entre Office 2019 et Office 2021. Bien que ces deux versions soient des licences permanentes, elles diffèrent en termes de fonctionnalités et d'expérience utilisateur. Avec la version 2021, nous observons :

Ajustements visuels raffinés pour un confort accru.

Nouvelles formules dans Excel pour une analyse plus poussée.

Fonction d'enregistrement améliorée dans PowerPoint.

Intégration de Microsoft Teams pour une collaboration sans faille.

Outils de traduction innovants dans Outlook.

Ces améliorations sont conçues pour offrir une suite bureautique plus intuitive et performante adaptée aux exigences actuelles du monde professionnel et personnel.

Tarifs exceptionnels sur les licences Office – La qualité accessible à tous



L'acquisition d'une licence Office Professional Plus 2021 devient incroyablement abordable avec des offres allant jusqu'à moins de 16€ par poste en cas d'achat groupé. Voici quelques exemples :

Pour un PC: Licence individuelle à seulement 25,75€.

Licence individuelle à seulement 25,75€. Pour deux: Seulement 23,63€ par licence si achetées par paire.

Seulement 23,63€ par licence si achetées par paire. Pour trois: Le prix unitaire descend à environ 22,08€ chacune.

Le prix unitaire descend à environ 22,08€ chacune. Pour cinq: Un pack avantageux à seulement 15,25€ par licence!

Avec ces tarifs compétitifs, la mise à niveau vers Office 2021, ou même l'acquisition de votre première licence Office devient un investissement intelligent et économique. Ne ratez pas cette opportunité!

Découvrez également des offres incroyables sur Windows!



Bien plus que des licences Office, profitez aussi de promotions exceptionnelles sur Windows 10 & Windows 11. Que ce soit pour passer à la dernière version ou simplement renouveler vos licences existantes, ces offres vous permettront de réaliser de substantielles économies :

Voter pour cet article