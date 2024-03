Un avion de fret autonome réalise son premier vol avec succès

Une entreprise américaine a récemment réalisé avec succès un vol d'essai d'un avion autonome, marquant une étape importante dans le développement des technologies de l'aviation sans pilote.

Le vol d'essai réussi d'un avion autonome par Reliable Robotics

Reliable Robotics, une entreprise américaine spécialisée dans les technologies de l'aviation, a effectué avec succès un vol d'essai d'un avion autonome à la fin du mois de novembre. Le test, réalisé en coordination avec la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, consistait à faire fonctionner à distance un Cessna 208B Grand Caravan sans pilote, ouvrant la voie aux vols non pilotés dans un avenir proche. Le Cessna 208B, propriété de FedEx, a été surveillé depuis l'une de ses installations par un pilote certifié qui gérait les communications radio.

L'avion a décollé de l'aéroport municipal de Hollister pour effectuer des essais de décollage et d'atterrissage automatiques. Auparavant, l'entreprise avait effectué trois vols simulés avec le même appareil pour démontrer les capacités de son système face à divers scénarios tels que des conditions météorologiques défavorables, des changements de route et du trafic dans un espace aérien encombré. Ces tests font partie des efforts visant à obtenir l'autorisation de la FAA.

Le plan de certification de la technologie des avions autonomes

Il y a quelques mois, la Federal Aviation Administration a accepté un plan pour certifier la technologie des avions autonomes de l'entreprise. Le système de Reliable Robotics permet l'utilisation continue du pilote automatique à toutes les phases de vol, y compris le roulage, le décollage et l'atterrissage. Les avions sont surveillés par des pilotes depuis une base distante, qui sont responsables de vérifier des valeurs telles que la trajectoire, la vitesse ou l'altitude.

En cas d'imprévu, le pilote peut reprendre le contrôle de l'avion.

Cependant, cela ne se produira qu'en cas d'urgence, car le système gère tout par lui-même.

Les données de télémétrie ont été partagées avec le laboratoire d'évaluation de la FAA et les contrôleurs du trafic aérien utiliseront ces informations pour définir une stratégie pour les prochaines décennies.

Les avions autonomes : un futur proche pour l'aviation

Le test réussi ouvre la porte à un futur dans lequel les avions autonomes seront une option viable pour les compagnies aériennes. Selon Reliable Robotics, son système sera capable d'éviter les accidents et d'améliorer l'efficacité opérationnelle des vols de fret et de passagers. La technologie permet de piloter en toute sécurité et à distance un appareil dans des conditions météorologiques à faible visibilité.

Bien que le plan de certification du système de Reliable Robotics soit en cours, les avions autonomes ne sont pas encore prêts à être déployés. Les vols d'essai ont permis à la FAA d'avoir une idée de l'intégration future de cette technologie. La question du rôle des pilotes dans un système autonome reste toutefois importante.

Les pilotes et la réduction des coûts d'exploitation

Robert Rose, PDG de Reliable Robotics, a déclaré que la technologie n'est pas conçue pour remplacer les pilotes, mais plutôt pour réduire les coûts d'exploitation. “Je pense que le futur proche sera d'avoir des pilotes à distance dans les centres de contrôle gérant un avion à la fois”, a-t-il mentionné.

Actuellement, l'entreprise a des contrats avec l'US Air Force et la NASA et cherche l'approbation de la FAA pour exploiter son système sur des avions de fret aux États-Unis. Les avancées réalisées par Reliable Robotics dans le domaine des avions autonomes pourraient ainsi marquer un tournant majeur dans l'industrie aéronautique et changer la façon dont nous percevons les voyages en avion.

