Un raz-de-marée pour un événement historique : toutes les places envolées en un temps record !

Une vente fulgurante signe le succès annoncé



Un engouement sans précédent a saisi les amateurs d'événements sportifs et de spectacles hauts en couleur. En effet, la billetterie d'un des rendez-vous les plus attendus de l'année a vu ses stocks s'épuiser en moins de deux heures. Une performance remarquable qui témoigne de la popularité croissante de cet événement.

75 000 tickets vendus en un temps record.

Des tarifs allant de 35 à 180 euros, accessibles à tous.

Un remplissage complet du célèbre stade, promesse d'une journée mémorable.

C'est à travers une plateforme de vente en ligne que les adeptes ont pu acquérir leurs précieux sésames dès 21h30. La frénésie était telle que plus de la moitié des places furent revendiquées dans les premières dix minutes suivant l'ouverture des ventes, éclipsant ainsi le record établi lors de la précédente édition.

Des tarifs pensés pour tous les budgets



Dans une volonté d'inclusivité et d'accessibilité, l'organisation a mis en place une politique tarifaire variée. Les gradins les plus élevés du stade étaient proposés au prix attractif de 35 euros, alors que différentes catégories s'échelonnaient jusqu'à atteindre le prix premium de 180 euros pour certaines zones privilégiées.

Tickets à partir de 35 euros pour une expérience complète.

Zones premium et expériences exclusives pour les plus passionnés.

Spectacle garanti même depuis les sommets du stade



L'expérience spectateur est au cœur des préoccupations avec une mise en place stratégique de grands écrans permettant à chacun, quelle que soit sa place, de capturer chaque instant crucial du spectacle. L'innovation ne s'arrête pas là puisque chaque billet sera nominatif, renforçant ainsi la sécurité et l'organisation de l'événement.

Au cœur du ring : qui seront les stars ?



L'affiche tant attendue révèle des affrontements qui promettent d'être électriques avec six combats prévus entre personnalités influentes et athlètes aguerris. Des duels nationaux aux confrontations internationales, chaque match suscite déjà commentaires et pronostics au sein des communautés respectives.

Affrontements espagnols contre argentins dans un esprit fraternel mais compétitif.

Batailles tactiques en format original avec le tag team 2 vs. 2 mettant en scène Espagne contre Mexique.

L'enjeu du titre “Rey de la Pista” où dix boxeurs se disputeront la couronne dans une bataille royale sans merci.

Un lieu mythique pour un événement légendaire



L'emblématique stade Santiago Bernabéu sera le théâtre de cette journée exceptionnelle prévue pour le 13 juillet prochain. Tous les ingrédients semblent réunis pour faire de cette rencontre sportive un véritable succès médiatique mondial, dépassant potentiellement les audiences déjà impressionnantes des éditions antérieures.

