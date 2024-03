WhatsApp propose désormais des messages audio éphémères pour renforcer la confidentialité

WhatsApp, l'application de messagerie appartenant à Meta, vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité permettant d'envoyer des messages audio qui disparaissent après leur écoute par le destinataire. Cette mise à jour vise à renforcer la confidentialité des échanges sur la plateforme.

Les messages audio temporaires : comment ça marche ?

Reprenant le concept de visualisation unique introduit en 2021 pour les photos et vidéos, WhatsApp étend cette fonctionnalité aux messages vocaux. Ces derniers seront marqués d'un symbole « 1 » et disparaîtront une fois écoutés par le destinataire. Ils ne pourront pas être enregistrés sur l'appareil du destinataire, ni être transférés à d'autres contacts.

Pour envoyer un message vocal temporaire, il suffira probablement de suivre la même procédure que pour les photos et vidéos éphémères. L'option devrait être disponible dans les prochains jours pour les utilisateurs du monde entier, selon la plateforme.

Des usages multiples pour ces audios temporaires

Les messages vocaux temporaires peuvent être utilisés dans diverses situations nécessitant un niveau de confidentialité accru. Par exemple, lire les données de votre carte de crédit à un ami, organiser une surprise pour un proche ou partager des informations sensibles en toute tranquillité.

WhatsApp met également l'accent sur le fait que ces messages audio bénéficieront du chiffrement de bout en bout par défaut, tout comme le reste des communications sur la plateforme, afin de garantir une protection optimale des données échangées.

La confidentialité, un enjeu majeur pour WhatsApp

Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la continuité des efforts de WhatsApp pour renforcer la confidentialité de ses utilisateurs. En effet, l'entreprise a récemment lancé le « code secret », une option supplémentaire permettant de sécuriser davantage les discussions et de les rendre plus difficiles à trouver en cas d'accès non autorisé au téléphone.

Ce dispositif permet d'établir un mot de passe unique pour les chats souhaités, différent du code de déverrouillage du téléphone ou des informations biométriques. Il vient en complément du « blocage de chats », une fonction introduite précédemment et qui consiste à déplacer certaines conversations vers un dossier spécifique, accessible uniquement avec le mot de passe ou les données biométriques associées.

Le déploiement progressif des nouvelles fonctionnalités

Si vous ne voyez pas encore ces options dans votre application, pas d'inquiétude : WhatsApp prévoit un déploiement progressif sur plusieurs mois. Ainsi, il faudra patienter quelque temps avant que l'ensemble des utilisateurs du monde entier puisse profiter pleinement de ces améliorations en matière de confidentialité.

En conclusion

Les messages audio temporaires représentent une avancée intéressante pour WhatsApp, qui cherche à renforcer sa position en matière de protection des données et de confidentialité des échanges. Ils viennent s'ajouter aux autres fonctionnalités récemment introduites, telles que le « code secret » et le « blocage de chats ».

En proposant toujours plus d'options pour garantir la sécurité et la confidentialité des communications, WhatsApp continue d'innover et de répondre aux attentes de ses utilisateurs en matière de protection de leur vie privée.

