WhatsApp révolutionne la communication personnelle avec l’envoi de messages à soi-même

Découverte de la nouvelle fonctionnalité WhatsApp : Envoyez-vous un message

WhatsApp s'offre une mise à jour pratique



La célèbre application de messagerie instantanée WhatsApp continue d'innover pour offrir à ses utilisateurs des fonctionnalités toujours plus pratiques au quotidien. La dernière en date, qui commence à faire parler d'elle, s'intitule sobrement “Envoyez-vous un message”. Le principe est simple et pourrait bien transformer la manière dont on utilise WhatsApp au jour le jour.

L'idée derrière cette nouveauté est de permettre aux utilisateurs de se servir de WhatsApp comme d'une extension de leur mémoire. Plus besoin de chercher un papier pour noter une information rapide ou d'utiliser une application tierce pour se rappeler quelque chose d'important. Avec cette mise à jour, votre messagerie devient un carnet de notes personnel et instantané.

Comment fonctionne cette nouvelle option ?



Ouvrez WhatsApp

Sélectionnez nouvelle conversation

Choisissez votre propre contact, listé en premier dans votre répertoire

Rédigez-vous des messages, envoyez des photos ou même des notes vocales

Cette nouvelle conversation apparaît alors dans vos discussions. Vous pouvez la fixer en haut pour y accéder rapidement et y déposer tout ce que vous souhaitez retenir. Les possibilités sont vastes : liste de courses, idées soudaines, sauvegarde de liens utiles… On peut imaginer toutes sortes d'utilisations pour cette fonctionnalité ingénieuse.

L'intérêt est également renforcé par le fait que chaque élément envoyé peut être retrouvé facilement grâce au moteur de recherche intégré dans l'application. WhatsApp propose ainsi une solution élégante à ceux qui souhaitent organiser leurs pensées sans quitter leur espace de communication préféré.

L'arrivée attendue chez tous les utilisateurs



Bien que l'annonce officielle ait été faite, il faudra patienter encore quelques semaines avant que tout le monde puisse bénéficier pleinement de cette fonctionnalité sur les plateformes iOS et Android. L'équipe derrière WhatsApp a commencé le déploiement progressif, assurant ainsi une transition en douceur pour l'intégration totale chez tous les utilisateurs.

Dans l'intervalle, ceux qui sont impatients peuvent tester la manipulation via la fonction click to chat existante mais moins intuitive. Cette approche alternative implique la génération d'un lien URL personnalisé format wa.me/votrenuméro afin de démarrer une discussion avec soi-même.

