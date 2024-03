Découvrez la DJI Dock 2 : La révolution des drones d’entreprise avec les nouveaux modèles Matrice 3D et 3TD

DJI repousse les frontières avec le lancement de la DJI Dock 2



Leader incontestable dans le domaine des drones civils et des technologies de caméra, DJI fait un pas de géant avec la commercialisation de son tout dernier concept, la DJI Dock 2. Cette innovation s'accompagne des drones exclusifs Matrice 3D/3TD, une fusion parfaite entre performance et praticité. Pensé pour être à la fois léger et économique, ce système “drone dans une boîte” promet une installation aisée et un déploiement rapide.

Installation facilitée grâce à sa conception compacte

Gestion des missions automatisées via DJI FlightHub 2

Rationalisation des opérations quotidiennes pour diverses applications industrielles

Un bijou de technologie conçu pour l'efficacité



Le DJI Dock 2 n'est pas simplement une solution de stockage et de recharge pour drones; c'est une plateforme qui offre des capacités opérationnelles avancées. En intégrant le cloud dans ses fonctionnalités intelligentes, elle permet un contrôle et une surveillance à distance des missions aériennes. Ce système ouvre ainsi les portes à une nouvelle ère où les opérations automatisées deviennent plus accessibles et nettement plus performantes.

Une portabilité exceptionnelle pour un déploiement sur tous les terrains



Comparé à son prédécesseur, le nouveau DJI Dock 2 est 75% plus petit et 68% plus léger, offrant ainsi une mobilité sans précédent. Deux personnes suffisent désormais pour transporter et installer cette station, qui peut facilement être déployée là où les besoins se font sentir.

Compatibilité étendue pour répondre aux exigences professionnelles



Avec le développement des drones Matrice 3D/3TD, conçus spécifiquement pour répondre aux tâches complexes telles que la cartographie et la sécurité ou l'inspection, ces appareils s'intègrent parfaitement à la base DJI Dock 2. Cette harmonie entre drone et station élargit considérablement le champ d'action des professionnels.

L'automatisation au service de la surveillance étendue



DJI marque une nouvelle génération dans le monde industriel avec ses équipements destinés aux opérations à distance. Les drones Matrice 3D/3TD associés à la station Dock 2 constituent une solution efficace pour l'automatisation de la surveillance sur de vastes zones.

Sécurité renforcée et efficacité décuplée avec DJI Dock 2



Annoncé un an après sa première génération, DJI présente aujourd'hui sa station autonome DJI Dock 2. Celle-ci promet non seulement d'accroître la sécurité lors du pilotage à distance mais aussi d'améliorer significativement l'efficacité opérationnelle globale. Avec l'introduction des drones Matrice 3D/3TD, cette amélioration est d'autant plus tangible.

