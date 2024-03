La révolution auditive d’Apple : les AirPods Pro transformés en dispositifs de santé

Découvrez comment les AirPods Pro pourraient changer la vie des malentendants grâce à une innovation majeure prévue pour 2024.

Innovation majeure pour les utilisateurs d'AirPods Pro



L'industrie technologique est en perpétuelle ébullition, notamment du côté de la marque à la pomme qui ne cesse de surprendre. Il se murmure qu'Apple serait en train de développer une fonctionnalité révolutionnaire pour ses AirPods Pro, spécialement conçue pour les personnes souffrant de déficiences auditives. Cette avancée serait attendue avec la sortie d'iOS 18, promettant ainsi de transformer ces écouteurs en véritables outils au service de la santé.

Une mise à jour logicielle aux grandes ambitions



Selon Mark Gurman, journaliste reconnu pour ses informations fiables sur les nouveautés Apple, l'intégration d'un mode ‘audífono' ou ‘aide auditive' dans iOS 18 pourrait bien être le grand pas en avant des AirPods Pro dans le domaine de la santé connectée. Grâce à une simple mise à jour logicielle, sans nécessité de modification matérielle des écouteurs, cette fonctionnalité pourrait voir le jour dès 2024.

Cette rumeur n'est pas nouvelle puisque déjà l'an dernier, Gurman avait évoqué la possibilité que les AirPods Pro se muent en un dispositif de santé entre 2024 et 2025. Toutefois, il n'avait alors pas donné plus de détails sur les données auditives que l'appareil pourrait fournir.

Lancement via un nouveau firmware



Les sources indiquent que cette fonction ‘aide auditive' serait intégrée grâce à un nouveau firmware. Il est également précisé qu'en l'absence de mise à jour matérielle prévue pour 2024, cette fonctionnalité s'ajouterait aux existantes telles que ‘Conversation Boost' ou ‘Live Listen', qui amplifie les sons extérieurs grâce au microphone afin d'aider à entendre dans des environnements bruyants.

‘Live Listen', ou ‘Écoute en direct', est déjà largement utilisé par ceux qui connaissent des problèmes d'audition. Ce mode utilise les microphones directionnels pour capter et amplifier la voix, et avait été ajouté via une mise à jour firmware pour les AirPods Pro et AirPods Max en 2021.

Une alternative aux aides auditives traditionnelles ?



Les aides auditives traditionnelles sont conçues pour des pertes auditives légères ou sévères, avec différents niveaux et canaux de fréquence.

Bien que le modèle contour d'oreille soit commun, il existe aussi des versions intra-auriculaires adaptées aux personnes âgées ou ayant une mobilité réduite.

Bien que proposant des fonctions améliorant le microphone ou la clarté vocale, les AirPods Pro ne sont actuellement pas reconnus comme dispositif médical. Pour obtenir cette classification, Apple devrait recevoir l'autorisation d'organismes régulateurs tels que la FDA aux États-Unis ou son équivalent européen.

Aux États-Unis par exemple, la FDA autorise la vente libre d'aides auditives sans consultation médicale préalable pour des pertes légères à modérées. En cas de symptômes plus sérieux, une visite chez un spécialiste ORL est recommandée.

L'introduction du mode ‘aide auditive' sur les AirPods Pro s'intègrerait parfaitement dans ce cadre réglementaire simplifié et ajouterait une corde supplémentaire à l'arc des produits santé proposés par Apple après l'iPhone et l'Apple Watch.

